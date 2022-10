EM-Quali wird am Sonntag ausgelost

Für Österreichs Nationalteam fällt damit bereits eine Vorentscheidung darüber, wie steinig der Weg zur Endrunde sein wird. Die Top Zwei jeder Gruppe sind fix qualifiziert, drei weitere Plätze spielt man via Nations League aus. Österreich ist auf Basis der Nations-League-Ergebnisse in Topf zwei gesetzt. Eine Traumgruppe wäre damit etwa gegen Ungarn, Armenien, Färöer, Gibraltar und San Marino. Es könnte aber auch deutlich schwieriger in einer Fünfergruppe mit Spanien, Norwegen, der Türkei und Slowakei kommen. Teamchef Ralf Rangnick: "Wir wollen unabhängig von den Gegnern zur EM. Ich bin nach den Nations-League-Leistungen auch überzeugt, das schaffen zu können."