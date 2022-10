Spielt Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bereits im März 2023 die ersten Länderspiele der EM-Qualifikation auf der Linzer Gugl? In jedem Fall geht man beim österreichischen Fußballbund mehr und mehr in die Offensive. Bereits vor einigen Wochen hatte Teamchef Ralf Rangnick im OÖN-Interview den Ball ins Rollen gebracht. "Wir sind völlig offen zu sagen, sobald die Auslosung feststeht: Gegen welchen Gegner haben wir in welchem Stadion die größte Chance und die bestmögliche Atmosphäre?