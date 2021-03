Die Forderung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach Zuschauern in den EM-Stadien bringt München in Bedrängnis. "Es ist zum jetzigen Zeitpunkt schlicht nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen, ob es das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie zulässt, im Juni Zuschauer zuzulassen oder nicht", sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Der Chef der Europäischen Fußball-Union hatte in einem Interview gesagt, dass jeder Spielort garantieren müsse, bei dem Turnier (11.