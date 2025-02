Eine Zitterpartie: Davies bewahrte den FC Bayern vor einer Verlängerung

Der FC Bayern hat die Pflicht erfüllt und via Play-off das Achtelfinale der Fußball-Champions-League erreicht. Auf eine Kür warteten die 75.000 Fans beim 1:1 (0:0) gegen Celtic in der Münchner Allianz-Arena aber vergeblich.

Der Spielfreude beim Team von Vincent Kompany hält sich im Moment in Grenzen. Schon am Samstag bei der "Nullnummer" in Leverkusen waren Chancen Mangelware. Gegen die Schotten avancierte "Joker" Alphonso Davies in der 94. Minute – Sekunden vor einer drohenden Verlängerung – zum Retter in höchster Not.

Der Kanadier egalisierte Celtics Führungstreffer durch den Ex-Rapidler Nicolas Kühn (63.). Das 1:1 genügte, weil der deutsche Rekordmeister, bei dem Konrad Laimer diesmal über die volle Distanz auf der Bank saß, das Hinspiel 2:1 gewonnen hatte.

Trauner fehlte in Mailand

Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner jubelte vor dem TV-Gerät mit seinem Verein Feyenoord, dem ein 1:1 (0:1) beim AC Milan genügte, um mit dem Gesamtscore von 2:1 in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Der 32-jährige ÖFB-Verteidiger, der im Winter beim FC Salzburg hoch im Kurs stand, laboriert aktuell an einer nicht näher definierten Verletzung, ein Comeback ist im März zu erwarten.

Mehr zum Thema Fußball International Milan scheiterte im CL-Play-off an Trauner-Club Feyenoord MAILAND. AC Milan ist in der Fußball-Champions-League bereits im Play-off gescheitert. Milan scheiterte im CL-Play-off an Trauner-Club Feyenoord

Trauner war einer von 13 Akteuren auf Seiten der Niederländer, die im Giuseppe-Meazza-Stadion durch Abwesenheit glänzten. "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Sie hat immer an sich geglaubt", freute sich Trainer Pascal Bosschaart.

Es war ein gebrauchter Dienstag für die italienischen Klubs. Denn nach dem AC Milan verabschiedete sich auch Europa-League-Titelträger Atalanta Bergamo gegen den FC Brügge aus der "Königsklasse". Auf eine 1:2-Auswärtsniederlage folgte daheim ein 1:3. Stefan Posch kam in der 77. Minute – ohne Aussicht auf eine Wende.

Nicht mehr im Rennen ist auch Trainer Adi Hütter, der mit der AS Monaco an Benfica Lissabon scheiterte – 3:3 nach 0:1.

Mehr zum Thema Fußball International ManCity kämpft gegen CL-Aus, BVB vertraut auf die Konstante Königsklasse MADRID / DORTMUND. Der Kracher der Fußball-Champions-League, Real Madrid gegen Manchester City, geht in die zweite Runde der Achtelfinal-Play-offs. ManCity kämpft gegen CL-Aus, BVB vertraut auf die Konstante Königsklasse

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.