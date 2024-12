Eine Premiere für Manuel Neuer: "Das tat weh"

Manuel Neuer kassierte für ein Foul an Jerermie Frimpong die Rote Karte.

Beim 0:1 seines FC Bayern in München sah der 38-Jährige die erste Rote Karte seiner Profikarriere. "Der Platzverweis tat natürlich weh", meinte Neuer. "Ich habe mich auf dem Platz schon entschuldigt bei dem einen oder anderen", wusste der FCB-Kapitän, dass die Szene in der 17. Minute spielentscheidend war.

Neuer hatte Leverkusens Jeremie Frimpong mit einem Bodycheck zu Fall gebracht. "Das ist jetzt keine richtig aktive Situation, wo ich versuche, ihm weh zu tun. Das Ding ist, dass ich auch nicht so richtig den Ball berühre. Er läuft in mich rein und versucht, das dankend anzunehmen", schilderte der Goalie bei Sky den Vorfall aus seiner Sicht, die zum Premieren-Platzverweis im 867. Profispiel führte. Durch die Niederlage ist eine Titelchance für die Bayern dahin.

Keine Vorwürfe für Neuer

Vorwürfe erhielt Neuer von seinem Teamkollegen nicht. "Manu hat uns schon sehr oft gerettet", sagte Joshua Kimmich, der den Auftritt der Bayern in Unterzahl lobte. "Es war mit unsere beste Leistung." Trainer Vincent Kompany zog ebenfalls positive Schlüsse aus dem 0:1. "Wenn die Energie bleibt, dann werden wir in Zukunft noch viel gewinnen." Sensibel reagierte Sportvorstand Max Eberl auf die Frage nach der mäßigen Münchner Saisonbilanz gegen Topteams. "Das ist mir relativ scheißegal", antwortete der 51-Jährige. "Das ist heute nicht die Frage, größere Gegner zu besiegen. Wir sind einen Mann weniger. Ich hoffe, das ist auch für alle so angekommen."

Besser war naturgemäß die Laune bei den Gästen aus Leverkusen. "Hier zu gewinnen gegen Bayern, die in dieser Saison sehr gut gespielt haben, ist top", schwärmte Trainer Xabi Alonso. Unter dem Spanier hat Bayer keine der letzten fünf Partien gegen die Münchner verloren. Matchwinner Nathan Tella erklärte seinen entscheidenden Treffer zum "wichtigsten Tor" seiner Karriere. Bitter war für die Leverkusener die Verletzung von Torjäger Patrik Schick, der nach seiner Einwechslung mit Wadenproblemen bald wieder vom Platz musste.

