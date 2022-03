Eine Nacht zum Vergessen: Der FC Barcelona wurde zum Albtraum

Abstand gewinnen – das ist das Motto von Österreichs Fußball-Teamkapitän David Alaba, dem es vielleicht ganz guttut, Madrid vorübergehend den Rücken zuzukehren und ein neues Ziel, nämlich die erfolgreiche WM-Qualifikation mit dem Nationalteam, ins Auge zu fassen.

In der spanischen Hauptstadt ist das Rauschen im Blätterwald gigantisch, die Demütigung im "Clasico" geht nicht spurlos an Tabellenführer Real Madrid vorüber. Das "Weiße Ballett", das passend zur Stimmungslage ganz in Schwarz in Erscheinung trat, wurde beim 0:4 gegen den Erzrivalen FC Barcelona nach allen Regeln der Fußballkunst vorgeführt. Alaba selbst war weit weg von jener Souveränität, die ihn als Führungsspieler und Abwehrchef auszeichnet. Der 29-jährige Wiener musste sich an allen vier Gegentreffern eine Teilschuld anrechnen lassen. Bei Pierre-Emerick Aubameyangs 0:1 (29.) versuchte Alaba mit dem Fuß statt mit dem Kopf zu klären, das ging daneben. Vor dem 0:2 (38.) verlor der Ex-Bayern-Star das Kopfballduell mit Torschütze Ronald Araujo (38.), dem 0:3 (47.) von Ferran Torres ging ein abenteuerlicher Pass auf Eduardo Camavinga voraus. Beim 0:4 (51.) – wieder von Aubameyang – hob Alaba mit einem Stellungsfehler das Abseits auf. Eine unglückliche Nacht, die von den rund 60.000 Fans im Estadio Santiago Bernabeu mit Pfiffen quittiert wurde.

Heftige Kritik an Ancelotti

"Seine schlechteste Partie im Real-Trikot", schrieb die spanische "Marca" über die Leistung von Alaba, der zumindest bis zum Schluss unermüdlich versucht hatte, mit Vorstößen auf dem linken Flügel Ergebniskosmetik zu betreiben.

"Es ist traurig, weil Niederlagen im Clasico immer wehtun. Wir waren richtig schlecht und sie sehr gut. Das Resultat sagt alles", erläuterte Real-Verteidiger Nacho Fernandez nach dem Schlusspfiff. Der FC Barcelona, der seit 20. Jänner ungeschlagen ist, hat als Dritter der Liga neun Runden vor Schluss bei einem Match weniger "nur" noch zwölf Punkte Rückstand.

Für das Sportblatt "As" war der Trainer der Hauptverantwortliche für die Schmach. "Xavis Mannschaft tanzt mit der von Ancelotti. Die bizarren Entscheidungen des Italieners beschleunigen das Desaster." Carlo Ancelotti hatte nach der Pause mit Dreier- statt Viererkette zur Aufholjagd geblasen, das Experiment wurde nach 18 Minuten und zwei weiteren Gegentoren für beendet erklärt.