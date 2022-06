Ein spätes Elfmetertor von Kane ließ England aufatmen

Harry Kane hat Englands Fußball-Nationalteam in München vor einem kompletten Fehlstart in der UEFA Nations League bewahrt und ein letztlich gerechtes 1:1-(0:0)-Unentschieden gegen Deutschland gerettet. Der Kapitän verwandelte in der 88. Minute jenen Elfmeter, der nach minimaler Berührung von Nico Schlotterbeck im Strafraum und anschließendem Videobeweis verhängt worden war.

Für Kane war es das 40. Länderspieltor, damit zog der 28-Jährige mit dem legendären Bobby Charlton gleich. Zuvor hatte Jonas Hofmann (Mönchengladbach) die DFB-Mannschaft, die sich im Vergleich zum 1:1 in Bologna gegen Italien verbessert präsentierte, in Führung gebracht (50.).

Die Briten waren mit ihrer Einser-Garnitur aufgetrickst, zehn jener elf Akteure, die im Juni 2021 Deutschland im EURO-Achtelfinale in Wembley mit 2:0 eliminiert hatten, sollten es richten. Wohl gemerkt mit einem finalen Kraftakt. England, WM-Semifinalist 2018 und Vize-Europameister 2021, offenbarte wie schon beim 0:1 am Samstag in Ungarn Schwächen.

Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff war der Auftritt behäbig, das Tempo überschaubar. Erst mit dem Rückstand kam jene Dynamik, die das Team von Gareth Southgate so oft ausgezeichnet hat. 1A war auf jeden Fall der Kniefall vor dem Anstoß als klares Zeichen des Protests gegen Rassismus. Eine Geste, der sich die Deutschen, die übrigens die schmucke EURO-Dressenkollektion des Frauenfußball-Nationalteams zur Schau trugen, wohlwollend anschlossen.

Applaus von 70.000 Fans und damit das Kontrastprogramm zum Auftritt der Engländer in Budapest, wo ein Pfeifkonzert auf sie eingeprasselt war. „Wir werden nicht aufhören, auf die Knie zu gehen, um Leute in der Welt aufzuklären und das Bewusstsein zu schärfen“, zeigte sich Southgate standhaft.

Hansi Flick bleibt ungeschlagen

Konstant weiß ist auch die Weste seines Gegenübers Hansi Flick, der nach elf Länderspielen als DFB-Bundestrainer noch keine Niederlage zu Buche stehen hat. Nicht zuletzt dank Jamal Musiala. Der 19-jährige Bayern-Young-ster, der für Englands U21-Auswahl gekickt, sich dann aber für Deutschland entschieden hatte, drückte dem Match seinen Stempel auf. Thomas Müller scheiterte an Goalie Jordan Pickford (70.), detto „Joker“ Timo Werner (74.).

Auf der anderen Seite jagte Kane den Ball in den Nachthimmel von München (26.), Manuel Neuer klärte gekonnt gegen Bukayo Saka (45.+1), Mason Mount (53.) und in extremis gegen Kane (76.). Europameister Italien behielt in der Gruppe 3 der Liga A in Cesena gegen Ungarn mit 2:1 (2:0) die Oberhand und übernahm die Tabellenführung.