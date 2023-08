Ein Schützenfest verlängert Englands imposante Serie

Die amtierenden Fußball-Europameisterinnen nehmen Fahrt auf: Nach zwei keineswegs überragenden 1:0-Erfolgen über Haiti und Dänemark hievten sich Englands Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland mit einem 6:1-(3:0)-Kantersieg über China in das Achtelfinale, in dem am Montag Nigeria der Gegner sein wird. "Ich denke, dass wir einen sehr guten Job erledigt haben", kommentierte Teamchefin Sarina Wiegman das Torfestival im Coopers Stadium zu Adelaide.

Lauren James, die Schwester von Chelsea-Mittelfeldmann und Nationalspieler Reece James, hatte vor 13.497 Zuschauern einen Doppelpack geschnürt (41., 66.) und darüber hinaus drei Vorlagen geliefert.

Damit ging eine imposante Serie in die Verlängerung. Es war das 16. Pflichtspiel in Folge, in dem die "Lionesses" ins Schwarze getroffen haben. England ist nun bereits 20 Bewerbsmatches en suite ungeschlagen und hat 19 davon gewonnen. Die bis dato letzte Niederlage kassierten die Britinnen – Testpartien ausgenommen – im Duell um Platz drei bei der WM 2019 gegen die Schwedinnen, Endstand 1:2.

"Wir werden weiterhin auf das Tempo drücken. Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten ist da, wir haben große Ambitionen", betonte Mittelstürmerin Alessia Russo, die den Trefferreigen bereits in der vierten Minute eröffnet hatte.

Dänemark war nicht so dominant, aber danach fragt nach dem 2:0 gegen Haiti – gleichbedeutend mit dem Einzug in die Runde der letzten 16 – niemand. "Wir haben unser erstes Etappenziel erreicht, es geht weiter", sagte Star-Stürmerin Pernille Harder, Schützin des 1:0 vom Elfmeterpunkt (21.).

Bei einem Stangenschuss in der 91. Minute hatten die USA Glück. Bild: APA/AFP/SAEED KHAN

Titelverteidiger USA zitterte sich indes in die K.-o.-Phase – und zwar hinter den Niederländerinnen, die sich beim 7:0 gegen Vietnam austobten. Den Amerikanerinnen genügte vor 40.958 Augenzeugen im Eden Park zu Auckland eine "Nullnummer" gegen Portugal, die in der 91. Minute an einem seidenen Faden gehangen war.

Hätte Ana Capeta den Ball nicht an die rechte Stange, sondern eine Spur weiter nach links befördert, wären die US-Ladys bereits auf dem Weg nach Hause. "Der zweite Gruppenplatz ist nicht das, was wir wollten. Wir haben unsere Standards nicht konsequent fertiggespielt", analysierte Alex Morgan. Es braucht eine Steigerung, denn der voraussichtliche Achtelfinalgegner heißt Schweden. Die Skandinavierinnen zeigten sich beim 5:0 gegen Italien blendend in Schuss.

Am Mittwoch (12 Uhr, ORF 1) muss Brasilien wohl gegen Jamaika gewinnen, um ein frühzeitiges Ausscheiden abzuwenden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos