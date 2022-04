Ein Rendezvous mit dem Lieblingsschüler

Wiedersehen macht Freude. David Alaba trifft heute (21 Uhr, Sky, DAZN) mit Real Madrid im Fußball-Champions-League-Semifinal-Hinspiel auswärts auf Manchester City und damit auf jenen Trainer, dessen Lieblingsschüler er in gemeinsamen FC-Bayern-Zeiten war. Die Rede ist von Pep Guardiola, der den ÖFB-Teamkapitän von 2013 bis 2016 bei den Münchnern unter seinen Fittichen hatte. "David Alaba ist unser Gott, er hat schon fast alle zehn Positionen gespielt, Ich bin begeistert von seiner Vielseitigkeit", sagte Guardiola 2015.

Kein Wunder, dass der Katalane später mehrere Anläufe unternommen hat, um Alaba zu Manchester City zu lotsen. Vergeblich. Letztlich machte Real das Rennen. Der 29-jährige Wiener hat seinen Wechsel noch keine Sekunde bereut. "Dieser Klub ist riesig. Man merkt einfach, was für eine Strahlkraft Real Madrid hat. Die Geschichte des Vereins ist enorm – und das ist schon cool", sagte Alaba zu "Sky".

Jetzt ist Erntezeit – nicht nur in der "Königsklasse", sondern auch in der spanischen Liga. Holen die überlegen führenden Madrilenen am Samstag (16.15 Uhr, DAZN) im Heimspiel gegen Espanyol Barcelona einen Punkt, sind sie nicht mehr einzuholen.

Aktuell richtet sich der Fokus ausschließlich auf das Kräftemessen mit dem englischen Spitzenreiter, der seit 19. Februar nur ein Match – das FA-Cup-Semifinale gegen Liverpool (2:3) – verloren hat. Manchester City lechzt nach der ersten Champions-League-Trophäe in der Klubhistorie, Real Madrid hingegen hat den wichtigsten europäischen Klubbewerb schon 13 Mal gewonnen und ist damit Rekordhalter.

Im Jahr 2020 standen sich die beiden Teams zuletzt gegenüber. Damals entschied City beide Achtelfinalduelle mit 2:1 für sich, weil Gabriel Jesus traf. Der brasilianische Stürmer ist auch jetzt in Hochform. Am Samstag schoss er beim 5:1 gegen Watford vier Tore. Real durfte sich – weil spielfrei – am Wochenende ausruhen. Alaba, der sich mit Adduktorenproblemen herumschlägt, war das sicher nicht unrecht.