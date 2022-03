Ein Quartett in der "Königsklasse"

Die Ladys des FC Bayern mit Carina Wenninger und Sarah Zadrazil genießen heute (18.45 Uhr, DAZN) gegen Paris SG erstmals das Flair der mächtigen Allianz-Arena. "Das ist ein unheimlich tolles Gefühl", sagte Zadrazil, die auf mehr als 10.000 Zuschauer hofft. Der Weltrekord für Frauenfußballspiele wird am 30. März geknackt werden, dann haben sich 85.000 Fans für den Clasico in der "Königsklasse", FC Barcelona gegen Real Madrid, angesagt. Die Frankenburgerin Laura Wienroither, die in der Gruppenphase noch das Hoffenheim-Trikot getragen hat, und Torhüterin Manuela Zinsberger treffen morgen um 21 Uhr (DAZN) mit Englands Super-League-Spitzenreiter Arsenal zunächst daheim auf den dreifachen Finalisten Wolfsburg. "Jetzt kommen die großen Spiele, die Vorfreude ist riesig", sagte Wienroither, die zuletzt im FA-Cup-Viertelfinale beim 4:0 gegen Coventry im Einsatz war.