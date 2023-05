Pascal Estrada - mit bengalischem Feuer in der Hand - beim Jubel

Was haben Maltas Klub Hamrun Spartans, der walisische Verein The New Saints oder Sloweniens NK Olimpija Ljubljana gemeinsam? Sie alle konnten bereits die nationalen Meistertitel feiern – und zählen damit zu den ersten europäischen Triumphatoren der Saison 2022/2023. Mittendrin im Meisterjubel: der Oberösterreicher Pascal Estrada.