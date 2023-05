„Ein Lichtblick“: Lobeshymnen für David Alaba nach Duell mit Erling Haaland

Als „außergewöhnlich“ bezeichnete das Portal „Real Total“ die Leistung von Alaba beim 1:1 im Champions-League-Halbfinalhinspiel gegen Manchester City.

„David Alaba war ein Lichtblick, er war ein hervorragender Rückhalt“, schrieb indes die „Marca“. Der Fokus lag vor allem deswegen auf der Madrider Defensive, weil City-Stürmer Erling Haaland zuletzt in Überform agierte. Gegen Real kam der Norweger nur auf 21 Ballkontakte.

Darum sparte auch die dem FC Barcelona nahestehende „Mundo Deportivo“ wegen der Entschärfung des Torgaranten nicht mit Lob. Demnach habe Haaland unter Reals Innenverteidigung „gelitten“.

Vinicius Junior hatte die Spanier in der 36. Minute in Führung gebracht. Für die Gäste glich Kevin De Bruyne (67.) aus. Das Rückspiel folgt am Mittwoch, 17. Mai.

