Ein Ex-LASK-Stürmer stürzt den FC Bayern in die Krise

Die Stimmung beim traditionellen Oktoberfest-Besuch des FC Bayern war schon einmal besser. Gestern machten die Fußballer des deutschen Rekordmeisters auf der "Wiesn" gute Miene zum schlechten Spiel. Tags zuvor hatten sich die Münchner mit dem 0:1 bei Abstiegskandidat FC Augsburg das bereits vierte sieglose Bundesliga-Match en suite geleistet. Wer hätte das gedacht nach der 6:0-Gala im Eröffnungsmatch in Freiburg?

Trainer Julian Nagelsmann ist gefordert, nach dem 2:0-Sieg über den FC Barcelona am Dienstag schien das Schiff wieder auf Kurs zu sein, jetzt herrscht Krisenstimmung. "Vieles muss sich ändern", gesteht der Coach, der gestern schon um 9 Uhr in der Bayern-Zentrale an der Säbener Straße auftauchte, um mit seinen Protagonisten vor der Ländermatch-Pause Klartext zu reden. Eines ist klar: Am 30. September gegen Leverkusen müssen die Münchner ihr wahres Gesicht zeigen.

"Ich mache mir Gedanken und dann schauen wir, wie es weitergeht", sagte Nagelsmann, der von der Misserfolgsserie gezeichnet wirkt. Bei der Pressekonferenz zeigte sich der 34-Jährige ungewohnt wortkarg, die Mannschaft bekam ihr Fett ab. "Es fließen so viele Chancen einfach aus dem Stadion. Wir spielen es sehr Laissez-faire im letzten Drittel. Wir hatten bestimmt 20 Situationen in Überzahl und spielen den Ball schlampig, das geht nicht."

Der FC Augsburg hingegen war ein Meister der Effizienz, das "goldene Tor" ging auf das Konto von Mergim Berisha (59.). Der 24-jährige Stürmer hatte in der Saison 2017/18 für den LASK gekickt und in 18 Bundesligamatches fünf Tore und fünf Assists verbucht.

Bei Eintracht Frankfurt ist hingegen alles eitel Wonne. Nach dem 1:0 in Marseille gewann das Team von Oliver Glasner 3:1 in Stuttgart. "Wenn man so eine Mentalität an den Tag legt, dann wird man belohnt", freute sich der Cheftrainer aus Riedau.

Dortmund entschied das erste Derby gegen Schalke seit Februar 2021 mit 1:0 für sich. Und das, obwohl Superstar Marco Reus schon nach knapp einer halben Stunde mit Sprunggelenksverletzung ausgeschieden war. "Es ist nicht so gravierend, dass die WM gefährdet ist. Marco wird drei, vier Wochen ausfallen", gab BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dezent Entwarnung. Matchwinner der Westfalen war "Joker" Youssoufa Moukoko (79.). (alex)