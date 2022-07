"Duell auf Augenhöhe" im Semifinale

Deutschland hat vor dem heutigen Halbfinale der Frauen-EURO gegen Frankreich (21 Uhr, ORF 1) in Milton Keynes viele Trümpfe in der Hand. Der Rekord-Champion, der am Donnerstag beim 2:0 gegen Österreich voll gefordert wurde, hat eine zwei Tage längere Pause als "Les Bleues", die sich zu einem verdienten 1:0-Erfolg über die Niederlande nach Verlängerung mühten.

Neben der Fitness spricht die Erfahrung für die DFB-Auswahl, die acht Titel auf europäischer Ebene erobert hat. Die Französinnen, die noch kein einziges Pflichtspiel gegen Deutschland gewonnen haben, standen noch nie in einem EURO-Endspiel. 2005 (3:0) und 2009 (5:1) gab es klare DFB-Erfolge in der EM-Gruppenphase, 2011 sprang ein 4:2 in der WM-Vorrunde heraus.

Beim jüngsten Bewerbs-Aufeinandertreffen setzte sich Deutschland im WM-Viertelfinale 2015 nach einem 1:1 erst im Elfmeterschießen mit 5:4 durch. "Ich bin überzeugt, dass Frankreich vor uns Respekt haben wird. Von daher wird es wohl ein Duell auf Augenhöhe werden", sagte die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, deren Team bei der EURO 2022 in England noch ohne Gegentor ist. 4:0 gegen Dänemark, 2:0 gegen Spanien, 3:0 gegen Finnland, 2:0 gegen Österreich – die Resultate sprechen für sich und für Torfrau Merle Frohms, die vor Optimismus strotzt. "Wir haben eine Weltklasse-Mannschaft, die zu vielem in der Lage ist." Das gilt aber auch für die Französinnen rund um die 1,87 Meter große Abwehrchefin Wendie Renard. Auf Klubebene ist keine so erfolgreich wie die 32-jährige Kapitänin, die mit Olympique Lyon 15 Meister- und neun Cup-Titel holte. Darüber hinaus gewann sie achtmal die Champions League.

"Wendie ist eine absolute Führungsspielerin, wir müssen sie gut verteidigen", weiß DFB-Mittelfeldspielerin Sara Däbritz, die nach ihrem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Lyon Renards Klubkollegin sein wird. Gestern trafen im ersten Halbfinale England und Schweden aufeinander. Das Match war bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange.