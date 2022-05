"Du hattest 90 Minuten Zeit": Toni Kroos bricht TV-Interview ab

Spaniens Meister Real Madrid feierte am Samstagabend im Champions-League-Finale im Stade de France bei Paris gegen Liverpool einen 1:0-Erfolg und hat damit zum bereits 14. Mal die "Königsklasse" des Fußballs für sich entschieden. Zum fünften Mal darf sich der Deutsche Toni Kroos Champions-League-Sieger nennen, nach 2013 mit Bayern München konnte der 32-Jährige in den Jahren 2016, 2017, 2018 und nun 2022 mit Real den begehrtesten Titel im Clubfußball holen.

Eklat bei Siegerinterview

"Das muss ein paar Tage sacken, ich habe geschaut, wo meine Familie ist. Es ist ein ganz besonderer Titel, weil alle im Stadion sind. Heute waren alle Kinder im Stadion, das ist nicht zu beschreiben, wie schön das ist", sagte Kroos nach Abpfiff im ZDF-Interview mit Reporter Reporter Nils Kaben.

"Auch weil es, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, gar nicht so selbstverständlich war?", will Kaben wissen. Kroos: "Pfff, was ist schon selbstverständlich? Die Champions League zu gewinnen, ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben einen großen Fight geliefert, wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Pff, was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen, fertig!"

Auf eine weitere Nachfrage des Reporters verliert der Mittelfeldspieler schließlich ganz die Fassung: "Du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, Dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und jetzt stellst Du mir zwei solche Scheiß-Fragen", wettert Kroos und bricht das live gesendete Interview ab. "Ganz schlimm, ganz schlimm, wirklich", hört man den Real-Spieler im Vorbeigehen noch sagen und in Richtung Reporter: "Du stellst erst drei negative Fragen, da weißt Du doch schon, dass Du aus Deutschland kommst."

Ein Video vom Interview mit Toni Kroos sehen Sie hier:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auf Twitter wird Kroos für seine Antwort gefeiert und kritisiert - einige Reaktionen lesen Sie hier:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen