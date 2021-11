Drei direkte Duelle um die WM-Teilnahme

Einzig Deutschland steht in Gruppe J schon als WM-Teilnehmer fest.

Gruppe A: Portugal empfängt die punktgleichen Serben. Der Punkteverlust der Portugiesen beim 0:0 in Irland änderte wenig an der Ausgangsposition: Cristiano Ronaldo und Co. reicht wegen des besseren Torverhältnisses weiterhin ein Unentschieden für den Gruppensieg. Mehr tat der Ausschluss von Abwehrchef Pepe weh, der nun im Entscheidungsspiel fehlt.

Gruppe B: "Ich bin enttäuscht", sagte Zlatan Ibrahimovic beim Comeback für Schweden. Durch das 0:2 in Georgien muss nun am Sonntag ein Sieg in Spanien für den ersten Platz her.

Gruppe H: Kroatien muss gegen Tabellenführer Russland gewinnen, um die WM-Teilnahme zu fixieren.