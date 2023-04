Drehen die Bayern den Spieß um?

Die Vorzeichen sind nicht die besten für das heutige Viertelfinal-Rückspiel (21 Uhr, Servus TV) in der Champions League gegen Manchester City. Das hat nicht nur mit der 0:3-Pleite im ersten Duell zu tun, sondern auch mit der Körpersprache. "Mia san mia" – dieses Selbstverständnis ist dem deutschen Rekordmeister FC Bayern spätestens nach dem blutleeren Auftritt beim 1:1 gegen Hoffenheim am Samstag abhandengekommen.

Der Einzige, der noch echte Zuversicht zu versprühen scheint, ist der ehemalige Torhüter-"Titan" und aktuelle Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. "Ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt. Es ist immer alles möglich", betonte der 53-Jährige: "Wir haben die Pflicht, noch einmal alles reinzuwerfen, um unseren Fans auf der ganzen Welt zu zeigen, dass wir nicht aufgeben."

Wunder gibt es immer wieder, die Münchner Heimstärke in der "Königsklasse" ist zumindest ein Mutmacher für eine Aufholjagd. Die jüngste Niederlage in der Allianz-Arena (gegen Liverpool) liegt vier Jahre zurück. Doch diesmal braucht es mehr – nämlich einen Kantersieg.

Einen Drei-Tore-Rückstand haben die "Roten" zuletzt in der Saison 1987/88 wettgemacht. In Leverkusen gab es nach einem 0:3 noch einen 4:3-Sieg. Damals war Lothar Matthäus als Aktiver an Bord. Der heutige Sky-Experte übt scharfe Kritik an den Bayern, schreibt sie aber nicht ab. "Es muss natürlich alles passen, damit es noch klappen kann."

Ähnlich sieht es der ehemalige FCB-Stürmer Stefan Maierhofer: "Im Fußball passiert so viel, ich würde die Bayern nicht abschreiben. Realistisch betrachtet ist ManCity aber zu stark, dass sie das noch aus der Hand geben."

Vielleicht hilft das Comeback von Torjäger Eric-Maxim Choupo-Moting. Auch Sadio Mane wird nach dem Kabineneklat (Schlag ins Gesicht von Leroy Sane) zurückerwartet. Der Senegalese soll laut Sky-Informationen eine Geldstrafe von mehr als 300.000 Euro aufgebrummt bekommen haben.

Denkwürdige Aufholjagden

Ein 0:4 war kein Stolperstein: Wir schreiben den 8. März 2017, der FC Barcelona ist nach dem 0:4-Debakel bei Paris SG im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions League praktisch ausgeschieden. Dann passiert das Wunder vom Camp Nou. Bis zur 88. Minute führen die Katalanen "nur" 3:1, doch dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Neymar erhöht auf 4:1 (88.) und 5:1 (91./Elfmeter), Sergi Roberto dreht in der 95. Minute mit dem 6:1 den Spieß komplett um. "Das größte Comeback aller Zeiten", titelt danach die englische "Sun".

Rapids magische Nacht: Der 20. März 1985 beschert Rapid im Semifinale des Europacups der Pokalsieger das "Jahrhundertspiel" in der Klubgeschichte. "Man spürte, dass die Spieler das Unmögliche machen wollten", steht in der Rapid-Chronik über die Aufholjagd gegen Dynamo Dresden. Nach der 0:3-Niederlage in der damaligen DDR drehen die Grün-Weißen im Hanappi-Stadion auf und gewinnen fulminant 5:0. Peter Pacult (4., 37.), Leo Lainer (17.), Antonin Panenka (70./Elfmeter) und Hans Krankl (77.) werden zu Helden.

Manchmal reichen sechs Minuten: Wie gewonnen, so zerronnen. Wie schnell Vorsprünge dahinschmelzen können, zeigt sich am 25. Mai 2005 in Istanbul. Der AC Milan führt im Champions-League-Finale gegen Liverpool 3:0, nach der Pause genügen den "Reds" sechs Glanzminuten, um den Ausgleich zu erzielen. Steven Gerrard (54.), Vladimir Smicer (56.) und Xabi Alonso (60.) erzwingen ein Elfmeterschießen, in dem Liverpool-Goalie Jerzy Dudek zum Matchwinner wird. Er pariert die Versuche von Andrea Pirlo und Andrej Schewtschenko.

Autor Alexander Zambarloukos