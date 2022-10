Dortmunds Sehnsucht vor dem Duell mit den Bayern

4:0 gegen Leverkusen, 5:0 gegen Pilsen – vor dem heutigen Schlager in der deutschen Fußball-Bundesliga in Dortmund (18.30 Uhr, Sky) ist Meister Bayern München gut in Schuss. "Wir haben den Rhythmus wiedergefunden", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Dortmund hat auf das 2:3 gegen Köln mit einem 4:1 beim FC Sevilla die richtige Antwort gegeben. "Wir sind immer bereit für die Bayern", erklärte Julian Brandt.

Die Sehnsucht nach einem Triumph über die Bayern ist groß. Der bisher letzte BVB-Sieg liegt fast vier Jahre zurück, seitdem setzte es sieben Niederlagen mit 23 Gegentoren. Auf Augenhöhe begegnen sich beide Klubs längst nicht mehr. "Ihr wisst, was die letzten zehn Jahre in Deutschland passiert ist", sagte Edin Terzic über den Dauermeister aus München. "Ihr wisst aber auch, welch großen Wunsch die ganze Region um Dortmund hat. Und das wollen wir auch zeigen."

9. Runde: heute, 15.30 Uhr: Mainz – Leipzig, Bochum – Frankfurt, Augsburg – Wolfsburg, Leverkusen – Schalke; 18.30 Uhr: Dortmund – Bayern München. Sonntag, 15.30 Uhr: Mönchengladbach – Köln; 17.30 Uhr: Hertha BSC – Freiburg; 19.30 Uhr: Stuttgart – Union Berlin. Abendspiel: Hoffenheim – Bremen.