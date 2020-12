Dortmund: Rose als Nachfolger des entlassenen Favre?

Es war das dritte sieglose BVB-Spiel in der deutschen Bundesliga in Folge. Favre selbst nannte das Debakel eine "Katastrophe". Er war seit Sommer 2018 als Nachfolger von Peter Stöger Cheftrainer in Dortmund. Sein Assistent Edin Terzic soll zumindest bis Jahresende übernehmen. Der Top-Favorit auf die längerfristige Nachfolge ab Sommer 2021 dürfte Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose sein.

Favre hatte Dortmund 2019 und 2020 in der Bundesliga auf Platz zwei hinter Bayern München geführt. In der Champions League erreichte der BVB unter dem Schweizer jeweils das Achtelfinale, heuer schloss man die Gruppenphase als Erster ab. Der FC Bayern gaben nach dem 1:1 bei Union Berlin die Tabellenspitze ab. Lewandowski (67.) glich Prömels Führung für die Berliner (4.) aus. Auf Platz eins liegt nun Leverkusen nach einem 4:1 über Hoffenheim. Bei der TSG sahen die ÖFB-Legionäre Posch und Grillitsch Rot.

