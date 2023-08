Dortmund erarbeitet sich das Selbstvertrauen

34 Tore fielen in der ersten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga in neun Partien – Dortmund reichte beim 1:0 gegen Köln ein einziges, um den ersten Schritt zu setzen, das Trauma von der verspielten Meisterschaft in der vergangenen Saison aufzuarbeiten.

"Vielleicht haben wir daraus gelernt, nicht unruhig zu werden und zu versuchen, ab der 50. Minute die Bälle nur noch lang nach vorne zu schlagen, sondern ein bisschen auf uns selbst zu vertrauen", sagte Julian Brandt. Die Geduld zahlte sich beim Tor von Donyell Malen in der 88. Minute aus.

Besser in Schuss war Leverkusen beim 3:2 gegen Leipzig. "Wer dieses Spiel gewinnt – und das waren wir –, setzt ein Statement", sagte Leverkusens Zugang Jonas Hofmann nach dem Sieg über jenes Team, das seinerseits mit dem Supercupsieg gegen Bayern München (3:0) eine Woche davor ein Rufzeichen gesetzt hatte. Trainer Xabi Alonso hielt den Ball flach: "Es war ein Statement für kommenden Samstag." Dann ist Leverkusen in Mönchengladbach zu Gast. Bei den Fohlen gab Maximilian Wöber beim 4:4 in Augsburg sein Debüt.

Pavard vor dem Abgang

Bei Bayern München war nach dem 4:0 in Bremen nicht nur Harry Kane, der sich mit einem Tor und einem Assist vorstellte, ein Gesprächsthema: Benjamin Pavard steht vor dem Wechsel zu Inter Mailand, im Tor soll Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv kommen.

