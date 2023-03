Doping: Fußball-Profi des Hamburger SV für zwei Jahre gesperrt

Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes, wie der DFB am Donnerstag mitteilte. Der 21-jährige Kroate hat den Doping-Vorwurf stets zurückgewiesen und kann vor dem DFB-Bundesgericht in Berufung gehen.

Das Verfahren hatte sich zu einem Grundsatzstreit über die Epo-Analytik entwickelt. "Die Verteidigung habe den Nachweis eines falschen Doping-Befundes nicht erbringen können", hieß es in der DFB-Mitteilung.

In einer am 16. September genommenen Probe war beim Innenverteidiger das körperfremde Erythropoetin (EPO) festgestellt worden. Im Dezember wurde das Ergebnis durch den Befund der B-Probe bestätigt. Im November war Vuskovic vom DFB vorläufig gesperrt worden. Vier vom HSV engagierte Experten hatten den positiven Befund des von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditierten Analyselabors in Kreischa einhellig als "falsch-positiv" angezweifelt.

Mehr zum Thema SV Ried SV Ried SV Ried kann in der wichtigen Phase auf zwei Urgesteine bauen Torhüter Sahin-Radlinger könnte morgen in Wolfsberg in das Tor zurückkehren – Ziegl bekommt heute Spielpraxis bei Amateuren SV Ried kann in der wichtigen Phase auf zwei Urgesteine bauen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper