Manchester Uniteds Torhüter David de Gea war die tragische Figur in diesem denkwürdigen Fußball-Europa-League-Finalkrimi, der dem FC Villarreal in Danzig kurz vor Mitternacht den ersten großen Titel in der Klubgeschichte bescherte. De Gea parierte keinen einzigen jener elf Elfmeter, die der spanische Außenseiter mit nahezu traumwandlerischer Sicherheit verwertete. Als der Goalie selbst zum 22. und letzten Penalty antrat, scheiterte er an seinem Gegenüber Geronimo Rulli. Aus und vorbei.