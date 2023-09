Dieser Sieg kann Völler nicht umstimmen

"Schon bei der Hymne war alles besser: Deutschland im Rudi-Rausch", titelte die Bild-Zeitung nach dem 2:1-Erfolg der Fußball-Nationalmannschaft im Vorbereitungsmatch auf die Heim-EURO 2024 gegen Vizeweltmeister Frankreich. Es war zwar nur ein Testmatch, bei dem die Equipe Tricolore auf ihren besten Spieler – Kylian Mbappé – verzichtet hat. Trotzdem macht sich nach der Tristesse unter der Regie von Ex-Bundestrainer Hansi Flick, der nicht nur die WM 2022 in Katar in den Sand gesetzt, sondern vor seinem Rauswurf auch fünf Matches in Folge (mit 13 Gegentreffern) nicht gewonnen hat, Aufbruchstimmung breit.

Interimscoach und Sportdirektor Rudi Völler hat es mit seinen Assistenten Sandro Wagner und Hannes Wolf geschafft, einem taumelnden Team Beine zu machen. Kämpfen, kratzen, beißen, laufen, das Glück erzwingen – die deutschen Tugenden griffen wieder. Auch wenn gewisse Medien jetzt euphorisch eine Fortsetzungsgeschichte mit Völler auf der Bank fordern, bleibt es ein einmaliger Akt. Völler ist "nur" eingesprungen und beteiligt sich jetzt intensiv an der Suche nach einem Flick-Nachfolger. An den Namen, die durch die Gerüchteküche geistern, hat sich nichts geändert: Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Louis van Gaal.

Völler und Flick sind im Guten auseinandergegangen. Das überrascht nicht. Denn der 63-Jährige hat dem Triple-Gewinner mit dem FC Bayern bis zur 1:4-Blamage am Samstag gegen Japan, die das Aus besiegelte, stets den Rücken gestärkt. Danach war eine Trennung alternativlos. "Ich hatte mit Hansi vor dem Frankreich-Spiel Kontakt, danach hat er mir gratuliert", berichtete Völler, der vor allem mit der ersten halben Stunde zufrieden war. Und natürlich mit dem unverwüstlichen Thomas Müller, der mit dem frühen 1:0 (4.) die Weichen stellte und später nach dem Ausscheiden von Ilkay Gündogan (Rückenprobleme) ein vorbildlicher Kapitän war.

Völler und seine Nebenleute haben alles richtig gemacht – vor allem mit der funktionierenden Viererkette, in der sich Jonathan Tah und Benjamin Henrichs auf den Außenpositionen hervortaten. Im Mittelfeld spielte der eingewechselte Pascal Groß von Brighton & Hove Albion "wunderbar", sagte Völler: "Wir haben gegen eine Weltklasse-Mannschaft gespielt. Das gibt ein bisschen Prestige, es tut einfach gut." Das positive Ergebnis ändere nichts daran, dass Völler nicht als Coach zur Verfügung stehe. "In den nächsten Tagen" sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden.

