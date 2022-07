Der Pennyhill Park im Bezirk Surrey – rund 45 Kilometer südwestlich von Central London gelegen – liefert das Kontrastprogramm zu Manchester. Dort regnerisch, windig, 17 Grad und mehr als 68.000 Fans im legendären Old-Trafford-Stadion, hier strahlender Sonnenschein, an die 30 Grad, die pure Idylle, die grüne Wohlfühloase weit weg vom Schuss. Es gibt nichts, was Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam in seinem am 30.