Die wahren Hintergründe für Oliver Glasners öffentlichen Wutanfall

Es gibt aktuell keine Fußball-Sendung im deutschen Fernsehen, die an Oliver Glasners "Wutrede" vorbeikommt. So lautete Glasners heiß diskutierte Aussage nach dem 1:3 gegen Hoffenheim:

"Hört auf damit, der Mannschaft irgendetwas mit ‚nicht kapieren‘, mit ‚keinem Einsatz‘ vorzuwerfen. Der alte Makoto Hasebe mit 39 Jahren spielt das dritte Mal über 90 Minuten in dieser Woche. Am Ende einer Saison mit 43 Pflichtspielen. Der hat nach dem Spiel Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Hört mir mit diesem Müll auf."

Und so eine Minute davor die Frage des Journalisten: "Im Kampf um die Europacupplätze gab es Steilvorlagen aus Hoffenheim und Mainz. Aber man hatte den Eindruck, als hätte das Ihre Mannschaft nicht realisiert ..."

Wer Glasner auch nur halbwegs kennt, der kann diese Reaktion ganz genau lesen. Das ist kein taktisches Geplänkel, das ist keine Positionierung in Bezug auf seine Zukunft in Frankfurt (der Vertrag läuft noch bis 2024). Das ist ein Oliver Glasner, der nicht aus seiner Haut herauskann- und -will und sich vor seine Mannschaft stellt. Die Frage – sehr wohl mit dem gewissen Unterton gestellt, der Mannschaft eine ordentliche Selbstreflexion zuzutrauen – mag der Auslöser gewesen sein. Im Endeffekt geht es aber um das Gesamtbild und eine Erwartungshaltung, die – im Fußball nicht unüblich – die Realität übersteigt.

60 Millionen Euro Schulden

Eintracht Frankfurt ist ein Klub mit rund 60 Millionen Euro Schulden. Als Glasner den Verein vor knapp zwei Jahren übernahm, stand der Klub mit dem Rücken zur Wand. Die Abgänge von (Erfolgs-)Trainer Adi Hütter und Sportchef Fredi Bobic wurden auch öffentlich als Flucht gesehen. Glasner hat dem Klub mit seinem Trainerteam neues Leben eingehaucht. Der Sieg in der Europa League – historisch. Der Einzug ins Achtelfinale der Champions League – sensationell. Das DFB-Pokalfinale als zweites Endspiel binnen zwölf Monaten – die Draufgabe. Und das alles mit einem Kader, der in der Defensive auf Dauer nicht für eine solche Dreifach-Belastung ausgerichtet ist. Platz neun in der Liga ist zwar nicht der sportliche Heuler. Platz vier etwa wäre bei einem Blick auf die Möglichkeiten der Konkurrenz auch utopisch. Intern mag Glasner wohl auch andere Worte gefunden haben. Aber nach außen stellt man sich in so einer Situation vor die Mannschaft und nimmt gerade mit dem Blick auf das große Ziel Cupsieg auch das Risiko in Kauf, den Fokus auf sich selbst zu lenken.

Ein Klub mit einer ordentlichen Führung würde sich in dieser Situation aber dann auch vor den Trainer stellen. Frankfurts Vorstand Axel Hellmann tat genau das Gegenteil und kritisierte Glasner scharf – auch mit einem Seitenhieb darauf, dass Glasner vor einigen Monaten das Angebot zur Vertragsverlängerung bis 2026 nicht angenommen hatte. Auch unüblich in einem Geschäft, in dem andere nicht eine Sekunde zögern würden, sich Millionenzahlungen für zwei weitere Jahre vorzeitig zu sichern. Aber auch das entspricht, wie bereits in Wolfsburg bewiesen, eben nicht seinem Naturell.

In Frankfurt wird Oliver Glasners mittelfristige Zukunft sicher nicht vom Cupsieg und dem damit verbundenen Europacupstart abhängen. Sondern davon, ob der Kader eine reelle Chance hat, um die hohen Erwartungen zu erfüllen.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

