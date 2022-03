Die Ukraine beantragte eine Verschiebung des WM-Play-offs

Der aktuelle Spielplan sieht vor, dass die Ukraine am 24. März im WM-Play-off-Halbfinale in Glasgow gegen Schottland antritt. Der Sieger dieser Partie spielt fünf Tage später auswärts gegen den Gewinner der Partie zwischen Wales und Österreich um ein Ticket für die WM in Katar.

Sollte es tatsächlich zu einer Verschiebung kommen, würde das erhebliche Terminschwierigkeiten zur Folge haben. Erst Anfang Juni ist im internationalen Kalender wieder eine Länderspielphase eingetragen, in dieser Zeit sind allerdings gleich vier Nations-League-Partien pro Mannschaft angesetzt. Die Auslosung der WM-Gruppen steigt am 1. April in Doha.

Russland, das im Play-off-Halbfinale gegen Polen gespielt hätte, sah von der FIFA die Rote Karte, der letzte Europacupvertreter Spartak Moskau wurde von der Europa League ausgeschlossen. Russlands Verband legte dagegen Berufung beim internationalen Sportgerichtshof (CAS) ein.

Sondertransferfenster angedacht

Die deutschen Trainer Markus Gisdol (Lok Moskau) und Daniel Farke (Krasnodar) haben ihre Klubs verlassen, auch ukrainische Spieler und andere Legionäre lösten ihre Verträge mit russischen Klubs auf. Polens Verband und die internationale Spielervereinigung FIFPro setzten sich für eine außerordentliche Wechselperiode für diese Spieler ein – sie sollen nicht bis zur Öffnung des Transferfensters im Sommer warten müssen, damit sie ihre Karriere fortsetzen können. FIFPro forderte zudem für ausländische Profis ein Sonderkündigungsrecht und damit die Möglichkeit zum ablösefreien Wechsel.