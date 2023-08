Die Torlinien-Technologie schickt die Weltmeisterinnen nach Hause

Der Traum vom erstmaligen Fußball-Triple in der Geschichte von Frauen-Weltmeisterschaften ist geplatzt, Titelverteidiger USA nach den Triumphen 2015 und 2019 entthront. Die Amerikanerinnen kassierten im Achtelfinale gegen Schweden nicht nur ihre erste Endrunden-Niederlage seit dem Endspiel 2011 gegen Japan, sondern auch eine der knappsten ihrer Art. Letztlich entschieden vor 27.706 Augenzeugen im AAMI Park zu Melbourne Millimeter.

Nach torlosen 120 Minuten hatte die Torlinien-Technologie beim 14. Elfmeter von Lina Hurtig das letzte Wort. US-Torfrau Alyssa Naeher glaubte den Schuss regelkonform entschärft zu haben, doch der Rettungsversuch fand tatsächlich hinter der Linie statt. Das ist bitter.

"Ich bin am Boden zerstört, es fühlt sich wie ein Albtraum an", sagte Stürmerin Alex Morgan: "Wir haben dominiert, aber keinen Ball hineingebracht." Auch deshalb, weil Zecira Musovic vom FC Chelsea eine Glanzparade nach der anderen zeigte. "Leider kann Fußball manchmal brutal sein", stellte US-Coach Vlatko Andonovski ernüchtert fest, um sich sofort schützend vor sein nach der Gruppenphase kritisiertes Team zu stellen: "Es war ein mutiger, tapferer Fight, in dem wir unsere Qualitäten gezeigt haben."

Am Ende flossen trotzdem Tränen der Enttäuschung – auch bei der eingewechselten Starspielerin Megan Rapinoe, der am ominösen Punkt die Nerven versagt hatten. Die 38-Jährige, die vor ihrem Karriereende steht, könnte ihr letztes Länderspiel bestritten haben.

Die in der Vorrunde spielstark in Erscheinung getretenen Schwedinnen lieferten diesmal über weite Strecken eine Abwehrschlacht, die aber belohnt werden sollte. "Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Aber unsere Reise geht weiter", sagte Magdalena Eriksson, während aus den Stadion-Lautsprechern "Dancing Queen" von Schwedens Kult-Band ABBA dröhnte.

Im Viertelfinale am Freitag gegen die Japanerinnen, die nach dem 3:1 gegen Norwegen als Top-Favoritinnen auf den Titel gehandelt werden, braucht es wieder eine Spitzenleistung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos