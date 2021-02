Am Montag gingen in den besten Fußball-Ligen Europas die Rollbalken herunter, die absoluten Toptransfers blieben nicht zuletzt wegen der Coronakrise in dieser Winterübertrittszeit aus. Den teuersten Neuzugang leistete sich Premier-League-Klub West Ham. Für die Dienste des algerischen Teamspielers Said Benrahma bezahlten die Londoner kolportierte 23 Millionen Euro an Brentford.