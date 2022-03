Die Stadien sind reif für die "Königsklasse", die Prämien noch nicht

14 Millionen Zuschauer in 210 Ländern haben die Gruppenphase der Frauenfußball-Champions-League über diverse Kanäle verfolgt. In den Stadien tummelten sich insgesamt 158.930 Besucher bei den 47 Matches, was einen überschaubaren Schnitt von 3381 ergibt. In der K.-o.-Phase werden die Zahlen deutlich nach oben gehen, weil die Ladys jene Bühnen bekommen, die sie verdienen.

Das gilt auch für Arsenal-Legionärin Laura Wienroither, die heute (21 Uhr, DAZN) im Viertelfinal-Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg zum ersten Mal im mondänen Londoner Emirates Stadium, der 60.260 Fans Platz bietenden Heimstätte der "Gunners", antreten wird. "Es wird ganz sicher ein spezielles Erlebnis, aber auch eine Umstellung. Wir freuen uns riesig", sagte die 23-jährige Frankenburgerin.

Normalerweise sind die Frauen der Rot-Weißen im Meadow Park, der 1963 eröffneten Heimstätte des fünftklassigen FC Boreham Wood, im Einsatz. Dort gibt es nur 1700 Sitzplätze, maximal 4500 Zuschauer finden Einlass.

Diese Woche ist alles anders. Denn nach dem Wolfsburg-Spiel findet auch das Match in der englischen Women’s Super League zwischen Tabellenführer Arsenal und dem (ungeliebten) Stadtrivalen Tottenham – das ist der Arbeitgeber von ÖFB-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck – am Samstag im Emirates Stadium statt.

Die verhältnismäßig moderaten Eintrittspreise (beginnend bei zwölf Pfund) sind jedenfalls verlockend. "Wir genießen diese Wertschätzung, auf der Insel hat der Frauenfußball einen besonderen Status", betonte Wienroither. Nicht nur dort.

85.000 im Camp Nou

Der Champions-League-Saisonrekord von 18.344 Besuchern beim Spiel Paris Saint-Germain gegen Real Madrid im Prinzenpark wird nicht mehr lange Bestand haben. Alle 85.000 aufgelegten Tickets für das Viertelfinal-Retourmatch zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid am 30. März im prächtigen Camp Nou sind schon vergriffen. Auch der FC Bayern München, Juventus Turin, Olympique Lyon und der VfL Wolfsburg öffnen für die Heimspiele im Konzert der Großen die normalerweise den Männern vorbehaltenen Stadien.

Die Prämien können mit den Arenen noch nicht Schritt halten. In der "Königsklasse" kassieren die Männer das 39-fache der Frauen. 15,64 Millionen Euro für einen Startplatz in der Gruppenphase stehen 400.000 Euro gegenüber.

Die Entwicklung geht trotzdem in die richtige Richtung. Für diese Saison wurde das Preisgeld immerhin vervierfacht. Die UEFA schüttet insgesamt 24 Millionen Euro aus: 18,5 Millionen fließen erfolgsabhängig an die Klubs, 5,5 Millionen an Vereine aus den Ligen der Champions-League-Teilnehmer, die besagte Summe in die Förderung des Frauenfußballs investieren müssen – nein, dürfen.

Champions League der Frauen, Viertelfinale, Hinspiele: Abendspiele: FC Bayern München (Wenninger, Zadrazil) – Paris Saint-Germain, Real Madrid – FC Barcelona. Heute, 18.45 Uhr: Juventus – Olympique Lyon; 21 Uhr: FC Arsenal (Zinsberger, Wienroither) – VfL Wolfsburg. Rückspiele am 30./31. März