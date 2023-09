Salzburgs "junge Wilde" brillierten

Roko Simic (vorne) war mit Elfmetertor und Assist zum 2:0 der "Man of the Match" in Lissabon. Foto: APA/Eva Manhart

Österreichs Meister FC Salzburg hat schon beim Anpfiff im Estadio da Luz zu Lissabon Fußball-Geschichte geschrieben – und zwar mit der jüngsten Startelf, die die Champions League je gesehen hat. Das Team von Gerhard Struber kam vor 65.000 Augenzeugen auf einen Altersschnitt von 21 Jahren und 183 Tagen.

Dafür agierten die "Roten Bullen" aber ziemlich abgebrüht und erwischten Benfica zum Auftakt der Gruppenphase eiskalt. Letztlich war der 2:0-(1:0)-Sieg über den Viertelfinalisten 2022/23 durchaus in die Kategorie Überraschung einzuordnen und auch mit dem nötigen Spielglück verbunden.

Das Match erinnerte irgendwie an Salzburgs Gastspiel in der "Königsklasse" beim FC Sevilla vor rund zwei Jahren. Beim 1:1 am 14. September 2021 hatte Schiedsrichter Kulbakov nicht weniger als vier Elfmeter – drei für die Mozartstädter (wovon zwei vergeben wurden) – verhängt.

Heute waren es zwei absolut korrekte für Salzburg in den ersten 15 Minuten plus Rot für Benfica-Verteidiger Antonio Silva (13.) wegen Torraubs (Handspiel auf der Linie). Dem türkischen Referee Meler blieb keine andere Wahl.

Auch diesmal hatten die "jungen Wilden" keine weiße Weste vom ominösen Punkt. Den ersten Versuch jagte Stürmer Karim Konaté (19) nach 179 Sekunden in den Nachthimmel von Lissabon (3.), der zweite Penalty sollte dann sitzen. Roko Simic (20) verwandelte ganz souverän zum 1:0 (15.).

Ex-LASK-Kapitän Schlager hielt exzellent

Benfica, die Equipe des ehemaligen Salzburg-Trainers Roger Schmidt, traf – mit den argentinischen Weltmeistern Nicolas Otamendi und Angel Di Maria auf dem Feld – in der 12. Minute die Stange und war auch in Unterzahl immer wieder brandgefährlich. Doch die Gäste hatten viel Elan, die angekündigte Wucht, das Glück des Tüchtigen und den überragenden Ex-LASK-Kapitän Alexander Schlager im Gehäuse. Er agiert aktuell in absoluter Hochform.

Das war auch notwendig. Zumindest bis zum vorentscheidenden 2:0, das auf das Konto des israelischen Teamspielers Oscar Gloukh ging. Der 19-Jährige musste einen perfekten Querpass von Simic nur in das leere Tor schieben (51.). Der Lohn: 2,8 Millionen Euro aus dem UEFA-Prämientopf.

"Ich bin sehr stolz, dieser Erfolg bedeutet mir so viel. Vor 15 Jahren ist mein Vater Champions-League-Sieger geworden", sagte Simic: "Es ist ein ganz spezielles Gefühl."

Sieben Tore in München

Im Parallelmatch der Gruppe D trennten sich Real Sociedad und Inter 1:1 (1:0). Bei den Mailändern, für die Lautaro Martinez spät ausglich (87.), hatte Marko Arnautovic ein glückloses Debüt in der Startformation gegeben, nach 55 Minuten wurde der ÖFB-Teamstürmer ausgewechselt.

Besser lief es für Konrad Laimer, der beim 4:3-(2:0)-Sieg seines FC Bayern im Schlager gegen Manchester United über die volle Distanz auf der rechten Abwehrseite im Einsatz war. Die Offensivkräfte Leroy Sané (28.), Serge Gnabry (32.), Harry Kane (53./Elfmeter) und Mathys Tel (92.) trugen sich bei den Münchnern in die Schützenliste ein, für die Engländer scorten der ehemalige Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund (49.) und Casemiro (88., 95.).

Real Madrid (mit David Alaba) brauchte wieder einmal ein Last-minute-Tor von Jude Bellingham (94.), um Union Berlin mit 1:0 (0:0) in die Knie zu zwingen.

