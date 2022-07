Martin Sjögren ist Teamchef von Norwegens Fußball-Frauen, denen Brighton eine Albtraumnacht beschert hat. Die beeindruckende Kulisse (28.000 Fans) ließ die Nummer elf der FIFA-Weltrangliste in Ehrfurcht erstarren und in die höchste Niederlage seit der Länderspiel-Premiere 1978 schlittern. Mister Sjögren kommentierte das 0:8-Debakel gegen England nicht ohne Schmunzelfaktor.

"Wir hatten eigentlich einen guten Plan und sind gut gestartet. Die letzten 85 Minuten waren furchtbar", sagte der 45-jährige Schwede. Bei einer Spieldauer von 90+ Minuten war also ziemlich wenig Positives dabei. Norwegen war defensiv außer Rand und Band, vor der Pause schenkten die "Lionesses" den Rot-Blauen sechs Tore binnen 29 Minuten ein. Beth Mead, beim WFC Arsenal Klubkollegin von Manuela Zinsberger und Laura Wienroither, verbuchte ihre Turniertreffer zwei, drei und vier. Die 27-Jährige befindet sich auf dem besten Weg zur EURO-Schützenkönigin.

Die Skandinavierinnen schlichen wie geprügelte Hunde aus jenen Katakomben, in die sie am Freitag gegen Österreich zurückkehren müssen. Der Schauplatz ist ident – das 30.000 Zuschauer fassenden Amex Stadium in Brighton. "Es ist nicht einfach, jetzt die richtigen Worte zu finden. Wir sind sehr niedergeschlagen", gestand Sjögren. "Diese Pleite wirft uns heftig auf den Boden, aber wir müssen die Köpfe oben halten", betonte Stürmerstar Ada Hegerberg.