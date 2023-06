Die Hintergründe zum kuriosen Unterschrifts-Foto von Konrad Laimer beim FC Bayern

Es ist ein Deal, der laut Medienberichten bereits seit Monaten perfekt, bislang aber noch nicht vermeldet worden ist. Das ist nun passiert, doch ausgerechnet das Foto von der Vertragsunterschrift von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer beim FC Bayern sorgt bei Fans für Wirbel, denn: Der Salzburger trägt auf dem Bild ein Hemd und darüber einen Wollpullover - nicht unbedingt eine passende Kleidung für Anfang Juni. Zudem haben die Bäume im Hintergrund keine Blätter. In München waren es am Tag der Transfer-Bekanntgabe aber bereits mehr als 20 Grad und die Bäume tragen normalerweise auch eine grüne Krone.

Nun verriet Laimer bei seinem Medientermin am Rande des ÖFB-Camps in Windischgarsten, wann das Foto entstanden ist. „Es gibt ja überall Detektive“, sagte der Mittelfeldspieler mit einem verschmitzten Lächeln. „Wir brauchen nicht groß drumherum reden: Das Foto ist bereits im Frühjahr entstanden, als ich unterschrieben habe“, so der Österreicher. Allerdings hätten sich sein bisheriger Arbeitgeber RB Leipzig, die Bayern und er selbst darauf geeinigt, den ablösefreien Wechsel erst nach dem letzten Pflichtspiel zu verkünden. „Keiner wollte im Endspurt Unruhe haben. Am Ende hat es auch sehr gut funktioniert - wir haben den Pokal gewonnen und die Bayern sind Meister geworden“, führte Laimer aus.

Die Münchner wollten den starken Zweikämpfer bereits seit Längerem. Laimer verriet: „Vor zwei Jahren hat es schon einmal einen Anlauf gegeben, da war es jedoch noch nicht wirklich konkret. Es hat auch letztes Jahr einen Anlauf gegeben, da war es vielleicht schon ein bisschen konkreter, hat aber durch andere Möglichkeiten nicht so funktioniert.“ Jetzt hat es endlich geklappt - womit für Laimer auch ein Buben-Traum in Erfüllung gegangen ist: „Ich komme aus Salzburg, es ist nicht so weit nach München. Das eine oder andere Bayern-Dress hing auch bei mir im Schrank.“

