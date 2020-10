„Die haben viereckige Füße“ - Die besten Sprüche von Diego Maradona 

(Lesen Sie auch zu Maradonas 60er: "Ein Leben auf der Achterbahn")

„Es war die Hand Gottes.“

(nach seinem unvergesslichen Hand-Tor im WM-Viertelfinale 1986 gegen England)

„Die haben viereckige Füße. Das sind Robocops.“

(als er auf die Spieler Norwegens und Schottlands zu sprechen kam)

„Mein erster Traum ist es, eine Weltmeisterschaft zu spielen. Der zweite ist, mit der E-Jugend Meister zu werden.“

(schon im zarten Alter von zehn Jahren hatte er klare Vorstellungen)

„1990 hat uns die Mafia den Titel gestohlen. Weil wir Italien im Halbfinale rausgeworfen haben, musste Deutschland Weltmeister werden. Sie bekamen einen Elfmeter, der keiner war.“

(über das WM-Finale 1990)

„Ich war, bin und werde immer drogenabhängig sein.“

(sagte er 2005 über sein schwieriges Verhältnis mit Suchtgifte)

„Jetzt kann er zusammen mit Joao Havelange krumme Dinger drehen.“

(lautete sein Kommentar zur Wahl Sepp Blatters 1998 zum FIFA-Präsidenten)

„Ich bin kein Magier. Ich bin Diego, der in Fiorito geboren wurde. Magier sind die, die dort leben. Weil die zaubern mit nur 1000 Pesos im Monat.“

(über das Viertel, in dem er in Buenos Aires groß wurde)

„Drogen kann man nicht in den Griff bekommen, denn es sind die Drogen, die einen im Griff haben. Wer sich hinstellt und sagt 'Ich habe die Drogen im Griff', der lügt oder hält sich für Richard Gere."

(meinte er kurz vor einer Therapie)

„Sie haben mir die Beine abgeschnitten.“

(nach seinem WM-Ausschluss 1994 wegen eines positiven Dopingtests)

„Ihr könnt mir einen blasen - die Frauen mögen mir das verzeihen."

(sagte er zu argentinischen Reportern, nachdem er als Argentiniens Teamchef die Qualifikation für die WM 2010 geschafft hatte)

„Argentinien ist ein Rolls Royce und Messi der Fahrer.“

(Teamchef Maradona über seinen Superstar)

„Pele sollte man ins Museum stellen.“

(Pele hatte zuvor gesagt, Maradona hätte den Teamchefjob nur aus Geldnot angenommen)

„Das ist ein Ehrenspiel und kein Abschiedsspiel. Ich werde mich nie vom Fußball verabschieden."

(im Oktober 2003)