Die größten Aufholjagden der Champions League

Platz 8: Barcelona - Chelsea 18.4 2000

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League-Saison 1999/2000 musste der FC Barcelona einen 1:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Das gelang den Katalanen bereits zur Pause. Durch Tore von Brasilien-Star Rivaldo und Luis Figo stand es 2:0. Chelseas Tore André Flo erzielte jedoch in der 60. Minute den Anschlusstreffer nach einem kapitalen Fehler von Barca-Tormann Ruud Hesp. Doch Barcelona gab nicht auf und erzielte in Person von Dani Garcia das 3:1 (83. Minute). Und in der 85. Minute bekamen die Katalanen sogar einen Elfmeter zugesprochen: Rivaldo versagten jedoch die Nerven, damit blieb es beim 3:1 und das Spiel ging in die Verlängerung. Dort überschlugen sich die Ereignisse: Wieder gab es Elfmeter, wieder trat Rivaldo an - doch diesmal traf der Brasilianer und Barcelona ging mit 4:1 in Führung. Später erzielte Patrick Kluivert noch das 5:1 und Barcelona zog dadurch ins Halbfinale ein. Dort war dann gegen Valencia Endstation.

Platz 7: La Coruna - AC Mailand 6.4 2004

Selbst die kühnsten Optimisten trauten dem spanischen Klub Deportivo La Coruna im Rückspiel gegen den großen AC Mailand keine Sensation mehr zu. Zu eindeutig waren die Vorzeichen: Die Italiener hatten das Hinspiel daheim mit 4:1 gewonnen und verfügten zudem mit Cafu, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Kaka, Seedorf und Shevchenko über einige der zu dieser Zeit besten Fußballer weltweit. Angetrieben von 27.000 Zuschauern schafften die Spanier jedoch das Unmögliche: Durch Tore von Pandiani, Valeron und Luque stand es zur Pause schon 3:0. In der 76. Minute erzielte der eingewechselte Fran sogar noch das 4:0 - und schoss La Coruna endgültig ins Halbfinale.

Platz 6: AS Rom - Barcelona 10.4 2018

In einer magischen Nacht entzauberte der AS Rom den haushohen Favoriten FC Barcelona und zog damit erstmals in der Vereinsgeschichte in das Halbfinale der Champions League ein. Das Hinspiel sechs Tage zuvor gewannen die Spanier mit 4:1. Doch ein frühes Tor von Edin Dzeko in der 6.Minute beflügelte die Römer. Daniele De Rossi, der in der 58. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, und Kostas Manolas in der 82. Minute sorgten dann mit zwei weiteren Treffern für das Wunder von Rom. Diese beiden Schützen hatten im Hinspiel jeweils mit Eigentoren zu der Pleite im Camp Nou entscheidend beigetragen. Die Stars der Katalanen rund um Lionel Messi, Luis Suarez und Andres Iniesta blieben an diesem Tag farblos und ermöglichten so den Italienern dieses sensationelle Comeback.

Platz 5: Dortmund - Malaga 9.4 2013

Auch Dortmund kann "Last Minute"-Comebacks. Nach einem 0:0 im Hinspiel lagen die Deutschen gegen den Außenseiter aus Malaga nach einem Tor von Eliseu in der 82. Minute mit 1:2 zurück. Die Deutschen benötigten also aufgrund der Auswärtstorregel noch zwei Tore, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Und das gelang tatsächlich: Zuerst erzielte Marco Reus nach einem Abstauber in der 91. Minute das 2:2, nur eine Minute später stocherte Felipe Santana den Ball zum 3:2 über die Linie und ganz Dortmund stand Kopf. Die (berechtigten) Abseitsreklamationen der Spanier blieben erfolglos und Dortmund stand dadurch im Halbfinale. Die Deutschen schafften es in dieser Spielzeit sogar bis ins Finale - nur um dort nach einem Treffer in letzter Minute von Arjen Robben mit 2:1 gegen den FC Bayern zu verlieren.

Platz 4: Liverpool - Barcelona 7.5 2019

Nach dem 3:0 im Hinspiel war der erste CL-Finaleinzug Barcas seit dem Titelgewinn 2015 eigentlich aufgelegt. Barcelona war noch aus dem Vorjahr gewarnt. Da hatten die Spanier nach dem 4:1 gegen die AS Roma mit einer 0:3-Auswärtsniederlage den CL-Halbfinaleinzug verspielt. (siehe Platz 6). Doch Geschichte wiederholt sich. Bereits nach sieben Minuten erzielte der Belgier Divock Origi das 1:0. In der Pause wechselten die Hausherren dann den Niederländer Wijnaldum ein, der das ausverkaufte Stadion an der Anfield Road binnen 129 Sekunden in ein Tollhaus verwandelte. Der 28-Jährige verwertete zunächst einen Querpass von Trent Alexander-Arnold aus vollem Lauf. Etwas mehr als zwei Minuten später verwertete Wijnaldum dann eine Maßflanke von Shaqiri zum 3:0, womit der Rückstand aus dem ersten Duell nach nicht einmal einer Stunde egalisiert war. Das 4:0 wird wohl noch jedem Fußballfan im Gedächtnis sein: Die Spanier schliefen bei einer schnell ausgeführten Ecke von Alexander-Arnold. So kam Divock Origi nach der flachen Hereingabe am kurzen Fünfereck völlig frei zum Schuss und erzielte das 4:0 (79.).

Platz 3: Barcelona - Paris St. Germain 8.3 2017

Der FC Barcelona musste einen Rückstand von vier Toren aufholen, um noch das Viertelfinale zu erreichen, nachdem das Hinspiel im Parc des Princes mit 0:4 verloren worden war. Bereits in der dritten Minute erzielte Luis Suárez den Führungstreffer per Kopfball für die Spanier. Nachdem die Pariser den Ball noch aus dem Tor geklärt hatten, musste die Torlinientechnik helfen und zeigte schließlich, dass der Ball hinter der Linie war. Nach einem Eigentor von Kurzawa und einem verwandeltem Elfmeter von Lionel Messi stand es nach 50 Minuten bereits 3:0 und die Chance auf das Wunder war intakt. Doch Edinson Cavani zerstörte mit seinem Tor zum 1:3 alle Hoffnungen der spanischen Fans. (62. Minute). Bis zur 88. Minute änderte sich nichts am Spielstand und niemand glaubte mehr daran, dass die Katalanen noch die benötigten drei Tore für den Aufstieg erzielen würden. Doch ein sensationeller Freistoß von Neymar gab den Spaniern die Hoffnung zurück. Nur zwei Minuten später gab es Elfmeter für Barcelona, diesmal trat Neymar an und behielt die Nerven. Und in der 95. Minute stand dann das Camp Nou endgültig Kopf: Sergio Roberto erzielte das entscheidende 6:1 und schaffte dadurch Historisches: Der FC Barcelona war die erste Mannschaft, die in der Champions League einen Vier-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen konnte.

Platz 2: Liverpool - AC Mailand 25.5 2005

Das Finale der Champions League im Jahr 2005 schien bereits zur Halbzeit entschieden. Durch Tore von Paolo Maldini und Hernan Crespo (2x) lagen die Italiener bereits mit 3:0 in Führung. Manche Fans der "Reds" verließen da bereits das Stadion, wie im Nachhinein berichtet wurde. Zu dominant war die Leistung der Italiener in den ersten 45 Minuten gewesen. Doch dann beginnt die 54. Minute, es folgten "sechs Minuten des Wahnsinns", wie der damalige Milan-Trainer Carlo Ancelotti später sagte. Liverpool-Legende und Kapitän Steven Gerrard eröffnete mit seinem Kopfballtreffer zum 1:3 die Aufholjagd. Zwei Minuten später erzielte der Tscheche Vladimir Smicer das 2:3 und in der 60. Minute traf Xabi Alonso per Elfmeter-Nachschuss zum 3:3. Das Atatürk-Stadion in Istanbul stand Kopf und eines der legendärsten Sportereignisse der vergangenen Jahre nahm seinen Lauf. In der regulären Spielzeit passierte nichts mehr und so ging das Finale in die Verlängerung. In der 117. Minute kam Milans Shevchenko zum Abschluss und scheiterte danach freistehend vor dem Tor aus kurzer Distanz an Liverpool-Keeper Dudek. "Ich werde nie begreifen, wie er diesen Ball halten konnte", sagte der Ukrainer danach. So musste das Elfmeterschießen über den Sieger entscheiden. Dort wird der tanzende Dudek zum Held. Und ausgerechnet Shevchenko war es, der den letzten Elfmeter verschoss und Liverpool eines der größten Comebacks der Fußballgeschichte ermöglichte.

Platz 1: Manchester United - Bayern München 26.5 1999

Der Sieg von Manchester United im Finale gilt als eine der denkwürdigsten und einprägsamsten Last-Minute-Entscheidungen in der Geschichte des Wettbewerbs und wird häufig als "Mutter aller Niederlagen" bezeichnet. Die Bayern gingen bereits früh durch ein Freistoßtor von Mario Basler in der 6. Minute in Führung. Danach kontrollierten die Bayern das Spiel und kamen zu mehreren hochkarätigen Chancen. Die größten vergaben Mehmet Scholl und Carsten Jancker, die bei ihren Abschlüssen nur am Aluminium scheiterten. Im Laufe der zweiten Halbzeit brachte Manchesters Cheftrainer Alex Ferguson mit Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjær zwei zusätzliche Stürmer, demgegenüber nahm Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld den völlig entkräfteten Libero und Abwehrchef Lothar Matthäus in der 81. Minute vom Feld, was insbesondere innerhalb der Mannschaft als spielentscheidend kritisiert wurde. Ob er wollte oder musste - darüber gehen die Meinungen bis heute auseinander. In der 91. Minute legte sich der damals 24-jährige David Beckham den Ball noch einmal zum Eckball zurecht. Sogar Torhüter Peter Schmeichel stürmte zu diesem Zeitpunkte schon mit. Der Ball bei landete bei Thorsten Fink, der zuvor für Matthäus in die Partie gekommen war. Fink versuchte zu klären, legte den Ball aber unfreiwillig Ryan Giggs vor. Den Schuss von Giggs lenkte der eingewechselte Sheringham zum 1:1 ins Tor. Als alle bereits mit einer Verlängerung rechneten, schlugen die Engländer 102 Sekunden später noch einmal zu. Wieder brachte Beckham den Ball zur Mitte, Sheringham köpfte Richtung zweiten Pfosten und Ole Gunnar Solskjær traf zum 2:1. Die deutschen Betreuer hatten bereits fix mit einem Sieg gerechnet und bereits Champagner an den Spielfeldrand gebracht. Auch Mützen mit der Aufschrift "Champions-League-Sieger 1999 - FC Bayern" wurden verteilt. Stattdessen gelang Manchester United das größte Comeback der Champions League-Geschichte.