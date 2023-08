Die Frauen-WM hat ein europäisches Endspiel

Mehr als 75.000 Fans im Rücken und ein Bilderbuch-Tor von Starstürmerin Sam Kerr waren zu wenig: Australien ist auf dem Weg zum Titel bei der Fußball-Frauen-WM in Sydney im Halbfinale gestolpert. Nach dem 3:1-(1:0)-Sieg über die Gastgeberinnen trifft Europameister England am Sonntag im Finale auf Spanien, das sich bereits am Dienstag mit dem 2:1-Erfolg über Schweden für das Endspiel qualifizieren konnte.

"Ich bin stolz, aber auch traurig", sagte Australiens Trainer Tony Gustavsson nach dem Semifinale. Der Schwede erwies sich als fairer Verlierer, indem er den Engländerinnen zum Sieg gratulierte. "Sie haben es wirklich geplant durchgezogen und waren vor dem Tor kaltschnäuziger." Lob gab es für Kapitänin Sam Kerr, die nach ihrer Wadenverletzung erstmals bei der WM in der Startelf gestanden war und in der 63. Minute mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf. Gustavsson: "Sie hatte nicht wirklich trainiert und dann durchgespielt – unglaublich!" Die Blicke der Australierinnen sind jetzt auf das Spiel um Platz drei gerichtet, in dem man am Samstag auf Schweden treffen wird.

Im Lager der Engländerinnen war man nach dem Finaleinzug naturgemäß überglücklich. Im April hatte man noch ein Testspiel gegen Australien mit 0:2 verloren. Gestern schossen Ella Toone (36.), Lauren Hemp (71.) und Alessia Russo (86.) den Europameister ins Finale. Englands Teamchefin Sarina Wiegman scheint den Erfolg auf die Insel gebracht zu haben. Die Niederländerin ist zum vierten Mal in einem großen Finale dabei. 2017 gewann sie mit den Niederlanden die Heim-EM, 2019 unterlag sie mit den Oranje-Frauen erst im WM-Finale den USA. 2022 – ein Jahr nach ihrem Wechsel auf die Insel – feierte England unter ihrer Regie den Triumph im EM-Finale von Wembley gegen Deutschland.

