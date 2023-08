Die Frauen-WM bekommt einen Premierensieger

Bei der Frauen-Fußball-WM in Australien und Neuseeland wird nach dem Finale am 20. August ein Team den ersten Weltmeistertitel feiern – das nach den ersten Viertelfinalspielen fix: Mit Japan wurde der letzte vormalige Titelträger von Schweden mit 2:1 aus dem Turnier gekickt.

"Wir haben das Spiel vor allem in der ersten Stunde auf eine gute Art und Weise kontrolliert, waren gut im Pressing und hatten gute Ballgewinne im Mittelfeld", sagte Schwedens Trainer Peter Gerhardsson. Tore von Amanda Ilestedt (32.) und Filippa Angeldal (51./Elfmeter) brachten sein Team mit 2:0 in Führung. "Wir wollten nicht, dass sie den Ball haben", erklärte Mittelfeldspielerin Kosovare Asllani den Matchplan. In den vier Partien davor hatte Japan 14 Tore erzielt.

Japans Riko Ueki verpasste die Chance auf den Anschlusstreffer, als ihr Elfmeter an der Latte landete (76.), das 1:2 von Honoka Hayashi (87.) kam zu spät. Japans Teamchef Futoshi Ikeda tröstete sich mit dem Blick auf das große Ganze: "Unsere Spielerinnen haben sich bei dieser WM weiterentwickelt. Wir sollten das positiv beurteilen."

Schwedens Gegner im Halbfinale wird Spanien sein, das sich gegen die Niederlande mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzte. "Das ist das, was wir wollen. Wir wollen gegen die besten Teams spielen", sagte Schwedens Mittelfeldspielerin Kosovare Asllani voller Vorfreude auf das Duell am Dienstag in Auckland. "Wir geben uns jetzt nicht mit dem Halbfinale zufrieden, jetzt wollen wir den ganzen Weg gehen."

"Wir schreiben Geschichte"

Die Spanierinnen machten im Viertelfinale trotz spielerischer Überlegenheit eine halbe Überstunde. "Wir schreiben weiter Geschichte. Es war ein Spiel, das schwieriger war, als es hätte sein können", sagte Trainer Jorge Vilda. In der 81. Minute gelang Mariona Caldentey das Führungstor, Stefanie van der Gragt erzwang mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit die Verlängerung, in der Salma Paralluelo dem Vize-Weltmeister den K.-o.-Schlag verpasste: Die 19-Jährige erzielte das 2:1 (111.) "Wir haben es geschafft. Wir haben an uns geglaubt", sagte Paralluelo.

Salma Paralluelo schoss Spanien in das Halbfinale. Bild: MARTY MELVILLE (APA/AFP/Marty Melville)

Die Teams im zweiten Halbfinale werden am Samstag ermittelt: Zuerst nimmt es Gastgeber Australien mit Frankreich auf (9 Uhr, ORF 1), danach ist Europameister England gegen Kolumbien der Favorit (12.30 Uhr, ORF 1).

