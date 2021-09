Die Farce von Sao Paulo

"Das Datum ist in die Geschichte eingegangen: 5. September 2021. Brasilien – Argentinien, das Spiel, das nicht stattgefunden hat", schrieb das brasilianische Portal "Globo Esporte". Der Fußball-Klassiker in der WM-Qualifikation wurde nach nur 4:50 torlosen Minuten abgebrochen, nachdem Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde Anvisa den Rasen des Stadions in Sao Paulo gestürmt und drei argentinische England-Profis (Martinez, Romero, Lo Celso) "abgeführt" hatten.