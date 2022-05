Die Fans sollen den HSV zum Aufstieg tragen

Vor dem heutigen Hinspiel (20.30 Uhr, PULS 24, Sat.1, Sky) der Relegation zwischen dem Dritten der zweiten Liga beim Drittletzten der Bundesliga in Berlin gaben sich die Hanseaten zuversichtlich. "Wir haben das Momentum auf unserer Seite", sagte HSV-Trainer Tim Walter.

Die favorisierten Berliner bauen auf die Erfahrung von HSV-Ikone Felix Magath. Anders als die Hertha, die gleich mehrere Chancen auf die vorzeitige Rettung ungenutzt ließ, schaffte der ehemalige Bundesliga-Dino nach drei vierten Rängen in der zweiten Liga dank einer Aufholjagd erstmals den Sprung in die Aufstiegszone. "Wir haben die letzten fünf Spiele gewonnen und sieben Punkte aufgeholt", meinte Walter. "Das haben wir Hertha vielleicht voraus."

Mut macht dem HSV auch, dass er von einer großen Fanschar in das 75.000 Zuschauer fassende Olympiastadion begleitet wird. Medienberichten zufolge werden rund 35.000 Fans der Hamburger in der Hauptstadt erwartet. Das Rückspiel findet am kommenden Montag in Hamburg statt.

Für Magath wird es auch emotional eine Mammutaufgabe. Der 68-Jährige war einer der Protagonisten der goldenen HSV-Ära von Mitte der 1970er- bis Mitte der 1980er-Jahre.