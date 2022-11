Die Europa League ist für Salzburg mehr als ein Trost

Es war zu befürchten, dass man in einer Champions-League-Gruppe mit dem FC Chelsea und dem AC Milan nur schwer aufsteigen würde. Deshalb hielt sich die Enttäuschung bei Salzburgs Spielern nach dem 0:4 im Mailänder San-Siro-Stadion nach dem Anfangsfrust über die deutliche Niederlage auch in Grenzen. Dass man im Frühjahr in der Europa League weiterspielen kann, ist mehr als nur ein Trost.

"In Summe, wenn man die ganze Champions-League-Saison betrachtet, sind wir schon stolz", sagte Trainer Matthias Jaissle. "Die Mannschaft hat als jüngstes Team in dem Wettbewerb gezeigt, dass sie mit den Großen mithalten kann, dass sie Paroli bieten kann."

Die Startformation, die am Mittwochabend in Mailand auf dem Platz stand, war die zweitjüngste in der Geschichte der Fußball-Champions-League – im Schnitt 21 Jahre und 226 Tage alt. Nur Arsenal hatte im Dezember 2009 gegen Olympiakos Piräus (0:1) mit 21 Jahren und 215 Tagen eine noch jüngere Elf aufgeboten.

"Natürlich sind wir derzeit extrem jung. Da zahlt man auch ein bisschen Lehrgeld, aber das ist unser Weg. Das ist 100 Prozent Salzburg", betonte Sportdirektor Christoph Freund. Auch im nächsten Jahr werden neue Namen nachrücken. Die Verpflichtung eines Routiniers, um dem Team Sicherheit zu geben, ist laut Freund kein Thema. "Das ist jetzt nicht unser Plan. Wir wollen eine junge, richtig gute Truppe sein, die vielen jungen Spielern die Chance gibt, auf internationalem Niveau erfolgreich zu sein."

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Salzburg Bild: GEPA pictures

Dennoch hat man es in einer sehr schwierigen Gruppe geschafft, international vertreten zu bleiben. "Von dem her sind wir zufrieden – das ist gar nicht so selbstverständlich, vor allem für uns nicht", meinte Jaissle. Mit großen Ankündigungen, wie weit es in der Europa League gehen könnte, hielt sich der 34-Jährige zurück. "Aber wir sind sehr optimistisch und können mit einer breiten Brust in diesen Wettbewerb gehen."

"Wir spielen Europa League, da sind wieder brutale Mannschaften dabei", erklärte Luka Sucic. "Wir haben eine gute Champions-League-Saison gespielt und die großen Klubs geärgert. Jetzt wollen wir auch dort so weit wie möglich kommen", ergänzte Dijon Kameri. International zu überwintern sei von Anfang an das Ziel gewesen. "Von dem her ist alles okay", sagte Nicolas Seiwald. Der AC Milan sei vor dem Tor besser gewesen.

36-Jähriger traf doppelt

Das 0:4 war die höchste Niederlage unter Jaissle nach dem 1:7 gegen die Bayern im Champions-League-Achtelfinale der vergangenen Saison. Mit vier Treffern Unterschied unterlag Salzburg in der Red-Bull-Ära (seit 2005) im Europacup sonst nur abermals den Bayern (2:6 im Jahr 2020) und Metalist Charkiw (0:4 im Jahr 2012).

Mit dem Doppel-Torschützen Olivier Giroud machte diesmal ein 36-Jähriger den Unterschied aus. Auch das störte Freund nicht. "Er ist eben ein Weltklasse-Spieler. Es werden wieder Spiele kommen, wo man sagt: ,Wow, die Jugend hat sich durchgesetzt.’"

Ex-Salzburg-Trainer auf der Welle des Erfolges

Benfica Lissabon hat sich im Fernduell mit Paris SG den Gruppensieg gesichert. Weil die Portugiesen 6:1 in Haifa gewannen, waren am Ende beide Teams bei identem Torverhältnis punktgleich. Dank der mehr erzielten Auswärtstreffer landete das Team des ehemaligen Salzburg-Trainers Roger Schmidt, der nach 22 Pflichtspielen mit Benfica noch ungeschlagen ist, auf Position eins. „Ich bin beeindruckt, dass wir es auf so großartige Weise geschafft haben. Die Spieler haben einen tollen Job gemacht“, sagte der 55-Jährige.

Bei der Achtelfinal-Auslosung am Montag muss sich der makellose FC Bayern (18 Punkte aus sechs Partien) auf einen Brocken gefasst machen. Vier Teams kommen infrage: der überraschend starke Club Brügge, der FC Liverpool, der AC Milan und Paris SG.

Real Madrid könnte es mit Frankfurt oder Dortmund zu tun bekommen. Für Trainer Carlo Ancelotti war das 5:1 gegen Celtic der 103. Sieg in der „Königsklasse“. Damit überflügelte der Italiener Sir Alex Ferguson (102).