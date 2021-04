Die deutsche Bundesliga sperrt sich ein

Zuerst eine häusliche "Quasi-Quarantäne", anschließend ein Quarantäne-Trainingslager im Hotel: Die DFL hat wie erwartet die Corona-Regeln für den Saisonendspurt in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga verschärft.

Vor den beiden letzten Runden (15./16. Mai, 22./23. Mai) müssen sich ab dem 12. Mai alle 36 Profivereine komplett von der Außenwelt abschotten. Die Maßnahmen sind eine Reaktion auf die jüngsten Corona-Fälle bei Hertha BSC. Damit soll die reguläre Beendigung der Spielzeit 2020/21 gesichert werden. Die Berliner befinden sich nach etlichen positiven Coronatests bis 29. April in häuslicher Quarantäne und müssen danach noch drei Nachtragsspiele bestreiten. Das Programm im Abstiegskampf wird es für die Hertha in sich haben. Beginnend mit der Partie bei Mainz am 3. Mai stehen sechs Matches binnen 20 Tagen auf dem Programm. Aktuell steht der Hauptstadtklub auf dem 16. Platz, der mit dem Gang in die Relegation verbunden ist.

Derartige Sorgen sind dem VfL Wolfsburg fremd. Das Team von Oliver Glasner ist nach dem jüngsten 3:1-Sieg in Stuttgart fix für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert und auf Champions-League-Kurs. Vier Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Fünften Dortmund unverändert fünf Punkte. Am Samstag kommt es zum vorentscheidenden direkten Duell in Wolfsburg. ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager, Torschütze am Mittwoch, ist wegen muskulärer Probleme fraglich.

"Es ist eine große Chance für uns", sagte Glasner. "Wir gehen in dieses Spiel, um es zu gewinnen."