Die Corona-Farce im Juventus-Stadium

Juventus gegen SSC Napoli 3:0. So ein Ergebnis würde nicht als Riesensensation in die Fußball-Geschichte eingehen. Sollte es aber so kommen, wäre das skurril. Der italienische Verband FIGC hatte gedroht, das Match mit besagtem Resultat zu strafverifizieren, falls das Team aus Neapel nicht antritt. So war es dann auch.

"Fußball im Covid-Chaos", titelte die Zeitung "Corriere della Sera" und verwies auf die merkwürdigen Szenen, die sich im Juventus-Stadium abgespielt hatten.

"Juve" wärmte sich am Sonntagabend ganz normal für die Partie auf, sogar die Einlaufmusik dröhnte aus den Lautsprechern, nur war halt kein Gegner da. Nach 45-minütiger Wartezeit auf den amtierenden Pokalsieger erfolgte die Absage. Aus gutem Grund.

Reiseverbot für die Mannschaft

Beim SSC Napoli waren zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die lokalen Gesundheitsbehörden ordneten deshalb Quarantäne an und untersagten den Süditalienern die Reise nach Turin. Die Sorge vor einer Cluster-Bildung war verständlicherweise groß. Immerhin hatte Napoli am 27. September gegen den CFC Genua gespielt (6:0) – also gegen jenen Verein, bei dem 22 Angestellte mit Covid-19 infiziert sind. Während Genuas Heimspiel gegen den FC Turin wegen der extremen Anhäufung von Corona-Fällen abgesagt werden durfte, hätte Napoli antreten sollen. Warum? Weil die Serie A beschlossen hatte, dass Spiele nur dann verschoben werden, wenn einem Klub weniger als 13 Profis zur Verfügung stehen oder zehn Corona-Fälle in einer Woche auftreten.

Beide Kriterien erfüllte Napoli nicht, weshalb jetzt eine heftige Debatte geführt wird, wem das letzte Wort zusteht: Liga- bzw. Verbandsfunktionären oder den Gesundheitsbehörden. Für den SSC Napoli ist diese Frage eindeutig beantwortet. "Der Anwalt läuft sich bereits warm", schrieb die "Gazzetta dello Sport." Alles andere als eine Neuansetzung kommt für den Verein mit seinem illustren Präsidenten, dem Filmproduzenten Aurelio De Laurentiis, nicht infrage. Eine Niederlage am grünen Tisch werde man nicht akzeptieren.

Juventus-Boss Andrea Agnelli warf Napoli und De Laurentiis "illoyales Verhalten" vor. "De Laurentiis hat mich um die Verschiebung des Spiels gebeten, doch die Regeln sind klar: Wer nicht anwesend ist, muss mit Strafen rechnen."

Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Der 71-jährige De Laurentiis, ein streitbarer Zeitgenosse, sieht sich übrigens dem Vorwurf ausgesetzt, die öffentliche Gesundheit gefährdet zu haben. Der Klubchef wurde vor knapp drei Wochen vom italienischen Verbraucherschutzverband Codacons bei der Mailänder Staatsanwaltschaft angezeigt, weil er bei der Generalversammlung mit allen Vereinspräsidenten der Serie A keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hatte. Kurz darauf wurde De Laurentiis positiv auf Covid-19 getestet.

