Die Champions League vor Augen

Auch wenn man den Tag nicht vor dem Abend loben soll, kann Fußball-Frauen-Serienmeister SKN St. Pölten zum zweiten Mal in Folge für die Gruppenphase der Champions League planen. Nach dem 4:0-Auswärtssieg über Valur Reykjavik sollte am kommenden Mittwoch (19 Uhr, ORF Sport+) in der heimischen NV-Arena nichts mehr anbrennen.

"Das ist eine Weltklasse-Ausgangsposition", freute sich Trainerin Liese Brancao, aus deren Team zwei Spielerinnen hervorzuheben waren: zum einen Rita Schumacher, die Schützin des 2:0 (53.), die noch dazu zwei weitere Treffer vorbereitet hat, zum anderen die erst 17-jährige ÖFB-Nachwuchs-Teamstürmerin Valentina Mädl, auf deren Konto das 3:0 (59.) und das 4:0 (63.) gingen. "Die Leistung, die wir gebracht haben, war einfach unglaublich. Wir haben uns ein bisschen in einen Flow gespielt", sagte die 24-jährige Kapitänin Jennifer Klein nach einem intensiven Match auf Kunstrasen, bei starkem Wind und Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Nach dem Abpfiff gab es nur wenig Schlaf: Die Landung in Schwechat erfolgte heute um sechs Uhr früh.

Vor einem Jahr hatte sich St. Pölten in der letzten Qualifikationsrunde deutlich härter getan, erst im Finish der Verlängerung gegen Kuopio fiel der erlösende Treffer (von Mateja Zver/118.) zum Aufstieg. So knapp wird es diesmal nicht zugehen, da braucht man kein Prophet zu sein.

Finanziell wäre der Einzug in die "Königsklasse" schon ein Gewinn, wenngleich die Prämien nur einen Bruchteil jener der Männer ausmachen. 2022/23 erhielt jeder teilnehmende Klub 400.000 Euro Startgeld, 50.000 gab es für einen Sieg in der Gruppenphase, 17.000 für ein Unentschieden, 20.000 für Platz eins. In seiner Premierensaison in der Champions League holte der SKN St. Pölten vier Punkte (gegen Slavia Prag). Der VfL Wolfsburg und die AS Roma waren eine Nummer zu groß.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

