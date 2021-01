ServusTV überträgt ab 20.45 Uhr das DFB-Pokal-Zweitrundenmatch der Münchner beim Zweitliga-Dritten Holstein Kiel. ÖFB-Teamspieler David Alaba ist davon überzeugt, dass der Triple-Sieger wieder in die Spur findet.

Die jüngste Kritik an seiner Person prallt vom 28-jährigen Abwehrchef der Bayern ab. "Ich persönlich finde nicht, dass es für mich diese Saison so schlecht läuft, und ich habe meinen Spielstil im Gegensatz zu letztem Jahr nicht verändert", sagte Alaba, dessen Team in der Meisterschaft zuletzt im Oktober ohne Gegentor geblieben war. "Wir sind nach wie vor Tabellenführer. Ich bin mir sicher, dass wir die nächsten Spiele wieder gewinnen und am Ende auch ganz oben stehen werden", ergänzte Alaba, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Danach könnte er das Trikot von Real Madrid überstreifen.

Holstein Kiel spielt eine bärenstarke Saison und um den Aufstieg ins Oberhaus. Nach fünf Siegen en suite stotterte der Motor aber zuletzt. Gegen Osnabrück setzte es eine 1:2-Niederlage, beim FC St. Pauli sprang nur ein 1:1 heraus.

