Die Bayern sind glasklar auf Viertelfinalkurs

Ob per Kopf oder vom Elfmeterpunkt – Harry Kane (vorne) trifft.

Das "Finale dahoam" am 31. Mai in der Allianz-Arena ist das große Ziel des FC Bayern, der den nächsten Schritt dorthin gemacht hat. Die Münchner gewannen das prestigeträchtige Hinspiel in der Runde der letzten 16 der Fußball-Champions-League gegen den amtierenden deutschen Meister Leverkusen 3:0 (1:0) und beendeten damit eine längere Durststrecke gegen die Werkself.

Es war der erste Sieg seit sechs Duellen bzw. 30. September 2022. Damals hatten die Bayern mit 4:0 die Oberhand behalten. Diesmal wurde es nicht ganz so hoch, die Ausgangsposition für das Retourmatch am Dienstag (21 Uhr) in der BayArena ist aber optimal.

"Das Feuer brennt in uns. Das sind die Matches, die wir spielen wollen", sagte FCB-Coach Vincent Kompany, der eine auf Sturm und Drang ausgerichtete Elf (mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer) auf den Rasen geschickt und das ersehnte frühe Tor auf dem Silbertablett serviert bekommen hatte.

Harry Kane verlängerte in der 9. Minute vor 75.000 Besuchern im ausverkauften Haus eine Idealflanke von Michael Olise mit perfekt platziertem Kopfball ins rechte Eck zum 1:0. Es war das achte Saisontor des englischen Teamkapitäns in der "Königsklasse" 2024/25 – und nicht sein letztes. Kane sollte in der 75. Minute einen Foul-Elfmeter souverän zum 3:0 verwandeln.

Neuer beim Jubiläum verletzt

Dazwischen stellte Jamal Musiala, der auch die Querlatte traf (22.), dank kräftiger Mithilfe des Gegners auf 2:0 (54.). Leverkusen-Goalie Matej Kovar war eine an und für sich leicht zu bändigende Hereingabe durch die Finger geglitten, Musiala stand goldrichtig und staubte eiskalt ab.

Das hatte Bayern-Torhüter Manuel Neuer gefallen, 120 Sekunden später verging ihm das Lachen. Die rechte Wade zwickte, für den 38-Jährigen war seine 150. Champions-League-Partie damit frühzeitig beendet (58.). Jonas Urbig (21), erst im Winter aus Köln gekommen, kam unverhofft zu seinem Bayern-Debüt.

Doch Leverkusen war an diesem ernüchternden Abend nicht in der Lage, den "Rookie" in Bedrängnis zu bringen. Das lag auch an der Unterzahl ab der 62. Minute. Nordi Mukiele sah Gelb-Rot.

Auswärtserfolge für Inter, FC Barcelona und Liverpool

Vieles deutet schon jetzt auf ein Viertelfinale FC Bayern gegen Inter Mailand hin. Die Italiener haben sich mit einem 2:0 bei Feyenoord Rotterdam (ohne den verletzten Abwehrchef Gernot Trauner) einen komfortablen Vorsprung erarbeitet. Marko Arnautovic durfte ab der 81. Minute bei Inter mitwirken und sich eine gelbe Karte wegen Spielverzögerung abholen.

Der FC Barcelona kam mit zehn Mann zu einem 1:0-Erfolg bei Benfica, Raphinha avancierte zum Man of the Match (61.). Der FC Liverpool konterte Paris Saint-Germain im Prinzenpark eiskalt aus, der 21-jährige Harvey Elliott traf Sekunden nach seiner Einwechslung zum 1:0-Endstand (87.).

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

