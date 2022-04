Die Bayern kommen nicht zur Ruhe

Der FC Bayern steht vor dem insgesamt 32. und zehnten deutschen Fußball-Bundesliga-Meistertitel in Serie. Pikanterweise können die Münchner, die in Bielefeld einen ungefährdeten 3:0-Erfolg feierten, am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Sky) gegen den schärfsten Rivalen alles klar machen. Borussia Dortmund, vier Runden vor Ladenschluss neun Punkte zurück, gastiert in der Münchner Allianz Arena. "Es ist wichtig, dieses Matchball-Spiel zu Hause zu haben. Das ist eine gute Fügung, die es nicht so oft gibt. Da freuen wir uns drauf", betonte Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

Der 34-Jährige weiß, dass er nach dem Scheitern im Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal (0:1 und 1:1) unter Zugzwang steht und zumindest eine Trophäe über die Ziellinie retten muss. "Die Mannschaft hat sich vor allem in den ersten 20 Minuten sehr gut präsentiert", sagte Nagelsmann, der vor dem Bielefeld-Match in sozialen Netzwerken geäußerte Morddrohungen an seine Adresse publik gemacht hatte.

Unzufriedener Lewandowski?

Nicht nur das belastet. Gerüchten zufolge soll Torjäger Robert Lewandowski, der am Ostersonntag einige Topchancen ausließ, mit Taktik und Trainingsmethoden von Nagelsmann unzufrieden sein. "Ich habe ihn darauf angesprochen, er hat das sofort verneint. Ich habe nicht das Gefühl, dass er ein Problem mit mir hat und andersrum auch nicht", sagte der Coach. Lewandowski soll trotz bis Sommer 2023 laufenden Vertrages mit einem Wechsel zum FC Barcelona liebäugeln. Seine Frau Anna Lewandowska befeuerte die Spekulationen mit einem Instagram-Post, in dem sie ankündigte, jetzt Spanisch zu lernen. "Habt ihr Tipps? Lasst es mich wissen."

Auch die Arbeitspapiere von Manuel Neuer, Thomas Müller und Serge Gnabry haben ein Ablaufdatum – 31. Mai 2023. Gnabry könnte schon in diesem Sommer die Lizenz zum Abgang bekommen, um noch eine Ablösesumme kassieren zu können. Angeblich ist Real Madrid interessiert.

Der Umworbene lässt sich nicht in die Karten blicken. "Ich konzentriere mich ganz auf den FC Bayern. Der Sieg in Bielefeld war ein Stück weit Frustabbau nach dem Ausscheiden in der Champions League", sagte Gnabry, der gegen Villarreal bis zur 82. Minute die Ersatzbank drücken hatte müssen. Bei Müller stehen indes die Zeichen auf Verlängerung in München. "Ich denke, wir werden eine Lösung finden", sagte er.

Oliver Glasner mit Eintracht-Mittelfeldspieler Kristijan Jakic Bild: APA/AFP/JOSE JORDAN

"Die Zitrone war leer"

Drei Tage nach dem 3:2-Triumph in Barcelona holte Eintracht Frankfurt der Liga-Alltag ein. Dem Team von Oliver Glasner fehlte es nach den (Feier-)Strapazen an Energie, die es gebraucht hätte, um Union Berlin zu fordern. Nach der 0:2-Auswärts-Niederlage ist klar, dass die Hessen die Europa League gewinnen müssen, um in der kommenden Saison international vertreten zu sein. "Die Spieler haben alles rausgepresst, was noch drin war. Die Zitrone war aber leer", erläuterte Glasner. "Mein Team war physisch und mental nicht in der Lage, seine beste Leistung abzurufen. Das nehme ich zu 100 Prozent auf meine Kappe."