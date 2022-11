Die Austria mobilisiert noch einmal alle Kräfte

Der Abschied aus der Fußball-Conference-League ist für die Wiener bereits vor dem heutigen finalen Spiel bei Hapoel Be’er Sheva (21 Uhr, ORF 1) besiegelt. Im Süden von Israel soll zum Abschluss zumindest der erste Gruppensieg herausschauen.

Hapoel wartet ebenfalls noch auf den ersten Dreier, kann den Einzug in die K.o.-Phase aber noch schaffen. Wie Reinhold Ranftl nach dem 2:1 gegen Altach am Wochenende anmerkte, komme die Mannschaft "schon am Zahnfleisch daher". Drei Tage nach Be’er Sheva wartet auf die Austria am Sonntag das für einen Top-Sechs-Platz in der Bundesliga wichtige Auswärtsspiel bei der formstarken WSG Tirol.

Punkte für Österreich

"Wir überlegen doch, auf der einen oder anderen Position etwas zu machen. Auch wenn ich viel mit den Burschen gesprochen habe und alle signalisiert haben, dass sie spielen wollen", deutete Austria-Trainer Manfred Schmid Umstellungen an. Die Siegprämie der UEFA in der Höhe von 500.000 Euro ist ebenso Zusatzmotivation wie drei Punkte in der UEFA-Wertung, welche die Austria laut Schmid für Österreich holen möchte. "Wir wollen nichts liegen lassen", betonte der Coach.

Im Hinspiel in Wien trennten sich die Violetten von Be’er Sheva übrigens torlos.