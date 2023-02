Die AS Roma zeigte Salzburg die Grenzen auf

Der Traum vom Einzug in das Achtelfinale der Fußball-Europa-League ist geplatzt. Österreichs Meister FC Salzburg stolperte in der Zwischenrunde über die AS Roma, die nach einer 0:1-Niederlage in Wals-Siezenheim im Retourmatch mit 2:0 (2:0) die Oberhand behielt. Der Tabellendritte der italienischen Serie A zeigte den „Roten Bullen“ vor allem vor dem Seitenwechsel die Grenzen auf.

Das Team von Jose Mourinho erntete für sein Engagement und auch etliche feine Kombinationen, bei denen immer wieder Flügelspieler Leonardo Spinazzola und der argentinische Weltmeister Paulo Dybala ihre Füße im Spiel hatten, den verdienten Lohn.

Andrea Belotti (li./gegen Bernardo) traf per Kopf zum 1:0. Bild: APA/Monteforte

Salzburg war nach ordentlicher Startphase zu passiv und fing sich bereits vor der Pause zwei Gegentore ein. Sturmtank Andrea Belotti erzielte in der 33. Minute per Kopf das 1:0, Salzburgs Hand-Reklamationen verpufften zurecht. Das 2:0 (40.) ging auf das Konto von Dybala, der Spinazzolas mustergültigen Pass verwertete.

„Wir machen es nicht gut. Wir wussten, dass die Roma mit Power kommen würde. Wir laufen hinterher und gewinnen die Zweikämpfe nicht. Wir trauen uns zu wenig zu“, sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in der Halbzeit-Analyse bei ServusTV.

Österreichs Meister zu harmlos

Die Mozartstädter zeigten sich von der Atmosphäre im Stadio Olimpico, das mit 62.000 Zuschauern (darunter 2000 Schlachtenbummler aus Österreich) ausverkauft war, beeindruckt. Mehr als drei Halbchancen für den nach 45 Minuten ausgewechselten Dänen Maurits Kjaergaard (13.), Junior Adamu (51.) und Noah Okafor (72.) sprangen nicht heraus.

Die „Giallorossi“ hingegen hatten Möglichkeiten auf weitere Volltreffer. Zum Beispiel Dybala, der an Goalie Philipp Köhn – er war der beste Salzburg-Akteur – und der Latte scheiterte (10.).

Die AS Roma spielte ihre große internationale Erfahrung aus, die „Wölfe“ sind nicht umsonst amtierende Champions in der noch jungen Europa Conference League. Und mit Mourinho haben sie einen Taktikfuchs an der Seitenlinie, der – wenig überraschend – das 2:0 nach Hause spielen ließ.

Der Druck nahm ab, die Italiener verwalteten die Führung, den „Roten Bullen“ fiel trotz Überlegenheit im Finish zu wenig ein.

