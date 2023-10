DFB-Team: Nagelsmann holte Hummels zurück

Nagelsmann holte Mats Hummels (Dortmund) in den Kader zurück, der zuletzt im Juni 2021 im EM-Achtelfinale für die DFB-Elf am Ball war. "Mats ist ein Spieler mit einer sehr großen Erfahrung. Und das ist auch das, was wir sehen wollen", erklärte Nagelsmann die Nominierung des 34-Jährigen für die Reise in die USA mit den Tests gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober).

Drei Neulinge

Mit dabei ist wie erwartet Thomas Müller, zurück im Team ist auch dessen von Vorgänger Hansi Flick zuletzt nicht berücksichtigte Bayern-Teamkollege Leon Goretzka. Mit Chris Führich und Robert Andrich sind zwei Neulinge von Bundesliga-Tabellenführer Leverkusen dabei, bei der Suche nach einem Mittelstürmer probiert Nagelsmann Kevin Behrens. Der 32-Jährige von Union Berlin gibt ebenso seine Team-Premiere. Nagelsmann: "Ich erwarte auch in dieser kurzen Zeit, dass man sieht, dass jeder Lust hat, für den DFB zu spielen, dass jeder Lust hat, Spiele zu gewinnen, auch im Hier und Jetzt. Jeder soll top fokussiert sein und mit dem nötigen Spaß, der nötigen Lust und vor allem der nötigen Gier die USA-Reise bestreiten."

