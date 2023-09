Spiel eins nach Flick: Deutschland kehrt auf die Siegerstraße zurück

Deutschlands Fußball-Nationalteam hat sich in Spiel eins nach Hansi Flick stark verbessert und deutlich kompakter präsentiert und Vize-Weltmeister Frankreich unter der Regie des Interims-Trios Rudi Völler, Sandro Wagner, Hannes Wolf in Dortmund 2:1 (1:0) bezwungen. FC-Bayern-Routinier Thomas Müller traf in seinem 123. Ländermatch bereits in der vierten Minute. Das 2:0 (87.) ging auf das Konto von Leroy Sané. Es gibt also Hoffnung für die Heim-EM 2024, auch wenn die Equipe tricolore durch ein Elfmeter-Tor von Antoine Griezmann (89.) noch zum Anschlusstreffer kam.

Trotz der Rückkehr auf die Siegerstraße bleibt die Coaching-Aktivität des DFB-Sportdirektors Völler eine Eintagsfliege. "Für mich ist das eine einmalige Sache. Ich fühle mich in der Pflicht, bei so einem Spiel auszuhelfen", stellte der 63-Jährige schon vor dem Anpfiff fest. Als möglicher Flick-Nachfolger kommt Julian Nagelsmann immer besser ins Spiel. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung will der FC Bayern seinem Ex-Trainer die kostenlose Freigabe erteilen, sollte der DFB ihn als Bundestrainer holen. Der 36-Jährige bekam im März in München den Laufpass, hat aber noch bis 2026 Vertrag.

Einwürfe vom Seitenout gibt es in Deutschland in der Teamcheffrage jedenfalls mehr als genug. Mehmet Scholl schlägt Lothar Matthäus als neuen Bundestrainer vor. "Lothar ist sperrig und unbequem. Er sagt seine Meinung. Er wäre genau der Richtige für den Posten.". Ex-Bundestrainer Berti Vogts hat Zweifel an der angeblichen DFB-Wunschlösung Nagelsmann. "Seine Verpflichtung wäre risikoreich", sagte der Europameister von 1996 in einem Zeitungsinterview.

Die Nationalmannschaft benötige "einen erfahrenen Mann als Bundestrainer, der die Spieler und die Menschen begeistern kann", sagte Vogts. Sein erster Wunschkandidat wäre Jürgen Klopp. Der Trainer von LASK-Europa-League-Gegner FC Liverpool hat allerdings einen Vertrag bis 2026 und ließ über seinen Berater mitteilen, dass er nicht zur Verfügung stehe. Als Alternative nannte Vogts den derzeitigen Nationaltrainer Südkoreas und früheren Bundestrainer, Jürgen Klinsmann.

