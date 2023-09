DFB-Team: Kommt Glasner, wenn Flick nicht in die Spur findet?

WOLFSBURG. Deutschlands Fußball-Bundestrainer Hansi Flick steht vor den freundschaftlichen Länderspielen am Samstag (20.45 Uhr, RTL) in Wolfsburg gegen Japan und am Dienstag (21 Uhr, ARD) in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich unter Druck. Die Position des 58-Jährigen ist nach dem blamablen Vorrunden-Ausscheiden bei der WM 2022 in Katar und zuletzt vier Test-Matches ohne Sieg (2:3 gegen Belgien, 3:3 gegen die Ukraine, 0:1 in Polen, 0:2 gegen Kolumbien) geschwächt. Sollte das Nationalteam